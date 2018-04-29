"الشارقة القرائي" يستعرض تجربة بطلا التايكوندو عمار وسنان أشفاق

الشارقة 24:

استعرضت ندوة بعنوان "مواهب جديدة"، ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي اختتمت فعالياته أمس السبت، في مركز أكسبو الشارقة، تجربة بطلي التايكوندو؛ الشقيقين عمار، وسنان أشفاق أحمد، أصحاب الميداليات والجوائز الرياضية نظير مشاركاتهم الدولية والمحلية في اللعبة.

وتطرقت الندوة التي أدارها الإعلامي عمر العبيدلي إلى الحديث عن حياة البطلين الرياضية والشخصية، حيث تناولت الأبعاد الثقافية التي يتحلى بها البطلان، إذ عبر كل منهما عن شغفه بالقراءة والمطالعة، ومتابعة المستجدات الخاصة بالثقافة، والمشاركة بالفعاليات الثقافية التي تنظمها إمارة الشارقة بشكل دوري، إضافة إلى الحديث عن الوقت الكبير اللذان يخصصانه للتدريب والتمرين.

واستهل اللاعب عمّار أشفاق أحمد، الذي يعدّ أصغر طفل باكستاني حصل على الحزام الأسود في الدولة في سن الثانية عشر عاماً آنذاك، بالحديث عن رياضة التايكوندو باعتبارها شغفه الأول وحلمه الذي رافقه منذ الصغر، كما أكد أن الثقافة جزء أساسي من تكوين اللاعب وهي محرك رئيس له في حياته، لافتاً إلى أن الرياضة عامل مهم جداً للإنسان في حياته، كونها تفتح مداركه وتوسّع من آفاقه، فالثقافة على حسب وصفه تنمي من حسّه الإبداعي وشغفه لمواصلة حلمه والذهاب بعيداً به.

وتابع:" انا أمارس رياضة التايكوندو منذ الصغر، حيث شجعني عليها أهلي وأصدقائي، وآمنت بموهبتي وذهبت بعيداً في تحقيق حلمي، واكتشفت جوانب كثيرة في شخصيتي لم أكن أعلم عنها شيئاً في السابق، واستطعت من خلال التايكوندو رؤية زوايا خاصة في شخصيتي".

وأكد عمار أن الثقافة عامل مهم وإضافي للاعب، ووصفها بالقاعدة الضرورية للارتقاء بالمواهب، إذ يرى أن الرياضي الذي لا يمتلك أدنى قدر من الثقافة لا يمكن أن يحقق خطوات لامعة في مسيرته، فضلاً عن كون الثقافة هي حجر الأساس في تكوين قدراته الذهنية وهذا عامل مهم خصوصاً في لعبة التايكوندو التي تعتمد على الذكاء والتفكير المسبق والتخطيط والعزيمة والإصرار.

ومن جانبه، أشار شقيقه سنان اشفاق أحمد إلى أن اللاعب الجيد هو الذي يطالع الكتب بالوتيرة التي يتدرب فيها، باعتبار الثقافة محرك رئيس للأحلام والطموحات والشغف، لافتاً إلى أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل منصة مهمة تستقطب الصغار من مختلف الشرائح العمرية وتعمل على رفدهم بخيارات معرفية أكثر رحابة وشمولية.

وأكد سنان أن الدراسة والتحصيل العلمي أمران مهمان للرياضي، كونها عوامل أساسية تسهم في الارتقاء بقدراته الذهنية والمعرفية، فضلاً عن خيارات الفنون الأخرى التي يمكن للبطل أن يبدع فيها ويجعلها رديفاً للمجال الرياضي الذي يخوضه، فالفنون والثقافة محركان ضرورياً للإنسان صاحب الموهبة وفق تعبيره.

وقال سنان أحمد: "عندما بدأت ممارسة رياضة التايكوندو كانت لدي أهداف كبيرة سعيت من أجل تحقيقها، وبالفعل وصلت إلى ما طمحت إليه، لكن الآن بات لدي طموحات وأحلام أكبر، في الحقيقة لقد فتح الكتاب أمامي عوالم كبيرة وشاسعة استطعت من خلالها أن أؤمن بأن الحلم يمكن تحقيقه بالعمل الجاد والمثابرة، وعلى الرياضي ألا يتنازل عن شغفه بالوصول إلى القمة دوماً وعليه أن يبذل الجهد المضاعف من أجل ذلك".