"أطفال الشارقة" تختتم مشاركتها في "القرائي للطفل"

الشارقة 24:

اختتمت "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 18 إلى 28 أبريل 2018.

وقد شهد جناح "أطفال الشارقة" إقبالاً كبيراً من قبل الأطفال وأفراد أسرهم، وتفاعل الصغار مع الورش الهادفة إلى تشجعيهم على حب المطالعة والقراءة، حيث أقيمت إحدى هذه الورش تحت عنوان "مجوهرات من تصميمي" وقدمتها أسماء كريم، وهدفت إلى إطلاق العنان لأفكار وإبداعات الصغار الفنية في عالم تصميم المجوهرات، كما قدم الفنان علي مراد ورشتي "وحوش ملتهمة الرسائل"، و"مسرحية من ورق"، عبر فيها الأطفال عن مواهبهم ومهاراتهم في إطار إبداعي مبتكر يحفز قدراتهم على تخيل الأحداث ونسج الحكايات، بينما قدمت أمل فاروق، منسق فعاليات في أطفال الشارقة، ورشة "عالمي الخيالي"، التي قام خلالها الأطفال بتصوير أنفسهم وتخيل عالمهم الخيالي، بينما تعلم الأطفال مهارات الرسم والتلوين في ورشة "فن الخربشات"، التي قدمتها سمر محمد من سجايا فتيات الشارقة.