"الثقافة والسياحة-أبوظبي" تدعم مشروع "علم بالقلم"

الشارقة 24:

استضافت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، فريق مشروع "علم بالقلم"، من مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، لتفعيل التعاون المؤسسي مع المشروع، الذي يهدف إلى تقديم الدعم التعليمي لما يزيد عن 1700 يتيم.

وتعد دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي أول مؤسسة تستضيف المبادرة في العاصمة، إيماناً منها بأهمية دعم المبادرات المجتمعية التي تساند مختلف شرائح المجتمع، وقد لاقى مشروع "علم بالقلم" المعني بتقديم الرعاية التعليمية الشاملة للابن اليتيم في كافة جوانب ومتطلباته الدراسية مشاركة فاعلة من إدارة وموظفي الدائرة، حيث قاموا بإتمام استقطاعات بنكية مجزية، كمساهمة منهم لتغطية الاحتياجات التعليمية للطلبة الأيتام المنتسبين للمؤسسة.

وتغطي المساهمة المالية كافة الاحتياجات التعليمية للأيتام، من خلال المساهمة في سداد الرسوم الدراسية، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لتقديم فرص دراسية، ومنح التعليم العالي، كما تقدم المؤسسة أيضاً الدعم التعليمي للطلبة من خلال توفير المستلزمات الدراسية، والأدوات القرطاسية المدرسية، إضافة إلى الاهتمام بتقديم الإرشاد الأكاديمي خلال فترة الدراسة، إلى جانب توفير دروس التقوية الخاصة ببرنامج الطلبة المتأخرين دراسياً، بالإضافة إلى دورات أكاديمية لصقل المهارات الدراسية.

وصرحت مريم الخليفة، رئيس قسم العلاقات العامة بالمؤسسة: "تشيد المؤسسة بمشاركة دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي معنا في تقديم الدعم التعليمي للأيتام، حيث يبرز هذا التعاون دور الدائرة في دعم برامج أكاديمية متنوعة ترتقي بالأيتام وتغطي احتياجات ضرورية لهم".

من جهته أكد علي حسن الشيبة، مدير إدارة التسويق الرقمي في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: "تولي الدائرة اهتماماً كبيراً بالمشاركات المجتمعية وبالتعاون بين مؤسسات الدولة ذات الصلة، وقد حرصنا من خلال التعاون مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على دعم مشروع "علم بالقلم"، المعني بتوفير الرعاية التعليمية الشاملة للأبناء الأيتام، وذلك تعزيزاً لمبادئ الشراكة الاجتماعية بين المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة".