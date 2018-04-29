ربع مليون زائر لمهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته العاشرة

الشارقة 24:

أسدل مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الستار مساء السبت، على فعاليات دورته العاشرة التي نظمتها هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 18 وحتى 28 أبريل الجاري، تحت شعار "مستقبلك على بعد كتاب"، مستقطباً 247 ألف زائر، من بينهم 52348 طالباً ضمن 694 زيارة مدرسية، خلال 11 يوماً، وبمشاركة 134 دار نشر، و286 ضيفاً من مؤلفين، ورسّامين، وأكاديميين من مختلف بلدان العالم، ومنظّماً 2600 فعالية، ثقافية، وترفيهية، وتعليمية.

واحتضن مركز إكسبو الشارقة فعاليات المهرجان على مساحة 2233 متراً مربعاً، ونظّم 1059 فعالية للأطفال، شارك فيها 45 ضيفاً من الكتّاب، والرسامين، والأكاديميين، والمتخصصين في مجال الطفل، من 17 دولة، كما نظّم 134 فعالية طهي، شارك فيها 13 ضيفاً من تسع دول عربية وعالمية، إضافة إلى سلسلة من الورش والبرامج والأنشطة الصباحية المخصصة لطلبة المدارس والمعلمين، وباقة متنوعة من ورش العمل التثقيفية والتعليمية، التي أقيمت بالتعاون مع أشهر المراكز المعتمدة والمتخصصة في المجالات العلمية والفنية والتربوية.

وقدّم المهرجان لضيوفه الصغار باقة من العروض المسرحية المتميزة، حيث عرض سلسلة من الأعمال المسرحية والفنية العالمية، الهادفة إلى غرس القيم الإنسانية النبيلة في نفوسهم، منها مسرحيتيّ "توتا والقردة شيتا" و"جزيرة كيدز إيريا" من الكويت، وعروض الصور المجسمة "هارا هيروكي"، وشهدت هذه المسرحيات والعروض إقبالاً كبيراً من الأطفال.

أحمد العامري: المهرجان يعبر عن إيمان الشارقة بأهمية النهوض بالأجيال الجديدة

وأكد سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: "يمضي مهرجان الشارقة القرائي للطفل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لتقديم كلّ ما يسهم في النهوض بالأجيال الجديدة، انطلاقاً من إيمان الشارقة الراسخ بأن الرافد الحقيقي لبناء الأوطان هو الإنسان المتسلّح بالعزيمة والإصرار والعلم والثقافة".

وأضاف العامري: "نجحت الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة للطفل في بناء قدرات وتأهيل أجيال من الموهوبين الصغار، حيث تجسدت رؤية المهرجان لهذا العام، في الجمع بين المادة المعرفية العملية، وما يقابلها من مادة مكتوبة، وهو ما حرصنا على تحقيقه من خلال توزيع أماكن انعقاد الورش بين أجنحة دور النشر المشاركة، ليكون الأطفال على تواصل حي وعملي بين الكتاب كمرجع أصيل للمعرفة، والورشة العملية كمحطة تفاعلية تستند إلى التجربة والخبرة".

وتابع العامري: "إن مهرجان الشارقة القرائي للطفل اختار منذ دورته الأولى أن يجمع بين الترفيه والمتعة من جهة والتعليم والمعرفة من جهة أخرى، وهو ما أثمر خلال السنوات العشر الماضية، إقبالاً كبيراً، ظل يتزايد ويتضاعف حتى بات المهرجان حدثاً ثقافياً تفاعلياً تنتظره العائلات لإغناء معارف ومهارات أطفالها، فهو لم يكن يوماً مخصصاً للكتاب أو الندوات والورش وحسب، وإنما ظل يقدم جديد العلوم، والآداب، ويعرض أبرز وأشهر المسرحيات، والأفلام، إلى جانب استضافته للفنانين، والرسامين، والشخصيات الكرتونية وغيرها من الأنشطة التي تؤكد حضوره ككرنفال للمعرفة والمتعة والتعليم".

واختتم العامري: "مع اختتام كل دورة من المهرجان نشعر وكأننا نطوي صفحة حكاية، لكنها حكاية مستمرة، تفيض بالإبداع والألق، تحمل راية الثقافة مشعلاً، وتضيء طريق الأطفال بالكثير من العِبر والمضامين، فالمهرجان في عامه العاشر، استطاع أن يترك بصمة لافتة على صعيد الاعتناء بمواهب وإبداعات الأطفال، وأن يرفدهم بخيارات معرفية وعلمية كبيرة، وبات نموذجاً يحتذى وجسراً يربط ما بين الأجيال الجديدة، وجموع الناشرين من جهة، والمؤسسات التربوية والأسر من جهة أخرى".

شعار بصريّ يربط الجيل الجديد بالثقافة والمعرفة

وأقيم المهرجان هذا العام تحت شعار "مستقبلك على بُعد كتاب"، ترجمة لرؤيته الهادفة إلى تعزيز أساس الثقافة في نفوس الأجيال الجديدة، وربطها بالكتاب، وتحفيزها على المطالعة باعتبارها أساساً للارتقاء الإنساني.

ضيوف مميزون من مختلف أنحاء العالم

واستضاف المهرجان هذا العام نخبة من أشهر الضيوف العرب والأجانب، الذين شاركوا في الفعاليات والعروض المختلفة التي تضمنها، ومن بينهم: الممثلة المصرية صابرين، صاحبة الأعمال التلفزيونية والسينمائية العديدة، والفنان الجزائري طارق العربي طرقان، الذي أسهم في كتابة وغناء وإعداد أكثر من 1000 أغنية داخلية وشارة لمسلسلات وأفلام كرتونية شهيرة عدّة، والفنانة السورية أمل حويجة، صاحبة الصوت المميز الذي جال في أروقة الطفولة، حيث قدّمت دبلجات صوتية لمسلسلات كرتونية مميزة عديدة.