القصباء تستضيف العرض المسرحي في مجال التعليم "Ch!cken"

الشارقة 24:

تستضيف القصباء، الوجهة الترفيهية والسياحية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، واحداً من أكثر العروض المسرحية شعبية وتأثيراً في العالم في مجال التعليم على الإطلاق، والتي تواصل دورها في إيصال مجموعة من الرسائل التوعوية حول السلامة على الطرق، والمسؤولية، وتأثير الأصدقاء، إلى جمهور الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاماً.

وسيقوم فريق التمثيل الدولي "كونستيليشن برودكشن" بأداء مسرحية "Ch!cken"، التي قدمت لأكثر من 6000 مرة أمام جمهور الأطفال على عدة مسارح في جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تعليم الأطفال دروساً قيمة من خلال قصة تفاعلية ومبهجة ومؤثرة.

وتمتاز المسرحية التعليمية العالمية، الحائزة على العديد من الجوائز، والتي يستغرق عرضها 45 دقيقة، بالعديد من المفاجآت والأحداث المتغيرة، بما يتماشى مع وتيرتها السريعة، بما يضمن تقديم عرض مسرحي تعليمي في إطار قالب ترفيهي للأطفال، في الوقت الذي يناقش بعض المسائل المهمة بالنسبة للأطفال.

وقالت خلود سالم الجنيبي، مدير القصباء: "يأتي عرض هذه المسرحية العالمية انسجاماً مع رؤية القصباء الرامية إلى تقديم الفعاليات والأنشطة التثقيفية والترفيهية لجميع أفراد العائلة وتشجيع الأطفال على التعلم، ولا شك في أن هذه المسرحية التعليمية العالمية ستساعد الأطفال على فهم واستيعاب القضايا الرئيسة التي يواجهونها الآن، والتعرف على التحديات التي قد تواجههم في المستقبل".

وأضافت الجنيبي: "على مدار الأعوام الماضية، كان للمسرحية تأثير عميق في الأطفال من جميع أنحاء العالم، كما استفاد منها أولياء الأمور الراغبين في تعزيز القيم التي تتناولها المسرحية بعد فترة طويلة من انتهاء العرض، ويأتي هذا العرض المسرحي في إطار حرص القصباء على إثراء التبادل الثقافي بين الشعوب، ونحن على ثقة من أنه سيلقى إعجاب الأطفال وذويهم".

وسيستمتع زوار القصباء بمشاهدة العرض المسرحي بواقع 4 عروض في الأول والثاني والثالث من مايو المقبل، وذلك على مسرح القصباء، إذ يقام العرض الأول يوم الثلاثاء، 1 مايو، في تمام الساعة 10 صباحاً، والثاني في اليوم نفسه في تمام الساعة 7:30 مساءً، ويقام العرض الثالث في 2 مايو المقبل في تمام الساعة 7:30 مساءً، والعرض الرابع في 3 مايو في تمام الساعة 10 صباحاً، ويستمر العرض لمدة 45 دقيقة، وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 40 درهماً، وتتوافر في مكتب المعلومات في كل من القصباء وواجهة المجاز المائية، كما يمكن الحصول على التذاكر من خلال "بلاتينيوم ليست" عبر الرابط https://platinumlist.net.