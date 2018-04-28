بيت شعر نواكشوط يحتفي بديوان "مدى حرفين"

الشارقة 24 – وام:

نظم بيت الشعر في نواكشوط، أمسية تحت شعار "الشعر هو أن تتحدث باتة"، احتفاءً بديوان الشاعرة الموريتانية باتة بنت البراء "مدى حرفين" الصادر عن دائرة الثقافة في الشارقة ضمن سلسلة إصدارات الدائرة مؤخراً.

حضر الأمسية عدد كبير من الشعراء والمثقفين والكتاب الموريتانيين، وبدأت الأمسية التي أدارها الشاعر النبهاني ولد أمغر بكلمة للدكتور عبد الله السيد مدير بيت شعر نواكشوط، أعرب فيها عن ارتياحه لهذا الحضور النوعي للقامات الثقافية الموريتانية لنشاطات بيت الشعر - نواكشوط.

مؤكدا أن نجاح هذا البيت في استقطاب هذه الرموز وهذه القامات هو دليل على رؤية ثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشهادة للمبادرة الرائدة التي أطلقها سموه بفتح البيوت خدمة للشعر واللغة العربية ونشر ثقافة الإبداع والسلم والحب والتواصل الثقافي في أسمى تجلياته الإنسانية.

ووجه المثقفون والشعراء والكتاب وكبار النخبة الثقافية الموريتانية تحياتهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي شاكرين مبادرته الرائعة لدعم الشعر العربي عبر بيوت الشعر.