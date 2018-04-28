"الشارقة لرياضة المرأة" تعزز وعي صغار "الشارقة القرائي" بأهمية الرياضة

الشارقة 24:

في أجواء تفاعلية نابضة بالنشاط والحيوية، نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة للمرأة، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، سلسلة من التمارين والمنافسات في عددٍ من الألعاب الرياضية المرتبطة بالدفاع عن النفس، استهدفت بها زوار المهرجان الصغار بمختلف فئاتهم العمرية.

وجاءت التمارين التي استضافها "مسرح الإبداع"، بهدف تعزيز وعي الأطفال بأهمية ممارسة الرياضة، والدور الذي تلعبه في الحفاظ على صحة الإنسان، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركة في سلسلة من المنافسات في لعبتي الكاراتيه والمبارزة، تحت إشراف نخبة من المدربين، وشهدت المنافسات تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال الذين ارتدوا الأزياء المخصصة لكل لعبة ليقدموا مستويات عالية أثارت حماس الجمهور.

وإلى جانب التمارين والمنافسات نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، جلسة تثقيفيّة سلطت الضوء على أهمية الرياضة والمحافظة على اللياقة البدنية، ودورهما الكبير في الحد من مخاطر الإصابة بعدد كبير من الأمراض التي يمكن تفاديها من خلال ممارسة النشاط البدني، وتبني أنماط حياة صحية في التغذية.

ونجحت الفعالية التي عززت مقولة "العقل السليم في الجسم السليم"، في زيادة شغف الأطفال بشكل عام بالرياضة، وتشجيع الصغار ما دون سن الثامنة بشكل خاص على زيارة المرافق والصالات الرياضية التابعة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والمجهزة بأحدث المعايير والأجهزة، لممارسة جميع الألعاب التي يفضلونها بصحبة أولياء أمورهم.