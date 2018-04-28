"الزاهية" تحتفل بفصل الربيع بحضور 600 مشارك

الشارقة 24:

احتفلت "الزاهية"، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة، بحلول فصل الربيع مع فعاليتها السنوية الأولى، "السوق المفتوح" التي أقيمت في متنزه الأشجار، وحضر الفعالية، التي صممت لتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي، أكثر من 600 مشارك من قاطني "الزاهية" والزوار وتجار التجزئة.

واستمتع قاطنو "الزاهية" وزوارها خلال الحدث التي استمرعلى مدى يومين، بالمأكولات الشهية التي قدمتها عربات الطعام المحلية، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الترفيهية الحية، ومجموعة كبيرة من الأنشطة الخارجية للأطفال بما في ذلك الرسم على الوجه والفنون والحِرف والرياضة.