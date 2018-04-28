ضمن "فعاليتها السنوية الأولى"

"الزاهية" تحتفل بفصل الربيع بحضور 600 مشارك

  • السبت 28, أبريل 2018 في 5:15 م
  • جانب من المشاركين باحتفال "الزاهية"
    جانب من المشاركين باحتفال "الزاهية"
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انضم أكثر من 600 مشارك من قاطني "الزاهية"، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة، والزوار وتجار التجزئة، إلى فعالية "الزاهية"، احتفالاً بفصل الربيع، المصممة لتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي، والتي استمرت على مدى يومين.
الشارقة 24: 
 
احتفلت "الزاهية"، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة، بحلول فصل الربيع مع فعاليتها السنوية الأولى، "السوق المفتوح" التي أقيمت في متنزه الأشجار، وحضر الفعالية، التي صممت لتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي، أكثر من 600 مشارك من قاطني "الزاهية" والزوار وتجار التجزئة.
 
واستمتع قاطنو "الزاهية" وزوارها خلال الحدث التي استمرعلى مدى يومين، بالمأكولات الشهية التي قدمتها عربات الطعام المحلية، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الترفيهية الحية، ومجموعة كبيرة من الأنشطة الخارجية للأطفال بما في ذلك الرسم على الوجه والفنون والحِرف والرياضة.