"ألف عنوان وعنوان" تبحث "تعاون مبدعي أدب الطفل" ضمن "الشارقة القرائي"

الشارقة 24:

ضمن مشاركتها في الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تُختتم فعالياتها السبت، في مركز إكسبو الشارقة، جمعت مبادرة "ألف عنوان وعنوان"، خلال جلسة نقاشية متخصصة، نخبة من مبدعي أدب الطفل العربي، بينهم ناشرون ورسامون وكُتاب، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بينهم، بما يسهم في رفد مكتبة الطفل العربي بمزيد من الإصدارات القيمة.

وصرحت مجد الشحي، مديرة مبادرة "ألف عنوان وعنوان": "ضمن خططنا الاستراتيجية الرامية إلى دفع عجلة النشر، وتعزيز الإنتاج الفكري والثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، نسعى في ألف عنوان وعنوان إلى توفير كتب ذات محتوى غنيّ لأطفالنا، وذلك من خلال تشجيع مبدعي أدب الطفل على تقديم أفضل ما لديهم، ما ينعكس إيجاباً على الجهود الرامية إلى تشجيع الصغار على القراءة وجعلها عادةً يومية".