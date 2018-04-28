"سلامة الطفل" توزع 1500 قصة للصغار في "الشارقة القرائي"

الشارقة 24:

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية لتوعية جميع أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال، وحمايتهم، وزّعت حملة سلامة الطفل، إحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أكثر من 1500 قصة توعوية، تستهدف الأطفال، وذلك في جناحها المشارك بفعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وتضمنت القصص ثلاثة عنواين أطلقتها الحملة مؤخراً باللغة العربية، ولغة "بريل" للمكفوفين وضعاف البصر، بالتعاون مع دار "كلمات"، إحدى شركات مجموعة كلمات المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال، وبدعم من مبادرة "ألف عنوان وعنوان"، التابعة لـ "ثقافة بلا حدود".

ونظّمت الحملة طيلة أيام المهرجان، سلسلة من الورش التفاعلية التي استهدفت الأطفال من مختلف الفئات العمرية، وناقشت معهم عدداً من المواضيع لتعريفهم بالمخاطر التي قد تواجههم وكيفية التصدي لها، منها مثل الإساءة، والسلامة الإلكترونية، بالإضافة إلى ورشة الوقاية من التنمر.

كما كان للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، مشاركة فاعلة في جناح الحملة، حيث قدمت الهيئة للأطفال لعبة افتراضية، تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الأطفال بقواعد السلامة الإلكترونية، وأنواع الفيروسات التي تستهدف أجهزتهم المحمولة، وكيفية القضاء عليها والوقاية منها.