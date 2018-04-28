"الشارقة القرائي" يعزز الوعي الإلكتروني لدى الصغار

الشارقة 24:



نظم مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ورشة تدريبية توعوية بعنوان "آداب مواقع التواصل الاجتماعي"، قدمتها الخبيرة البريطانية سبيده موساوي، من معهد برايم إتكيت الدولي.



وجاءت الورشة، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من صغار المهرجان، في إطار حرص المهرجان على تعزيز وعي الأطفال بالأمن الإلكتروني، وتشجيعهم على استخدام وتوظيف التكنولوجيا والتقنية الحديثة في الجوانب الإيجابية التي تعود عليهم بالنفع والفائدة.



ورشة "منجنيق"



وعلى صعيد متصل، وضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، استضاف مختبر الهندسيات، ورشة تدريبية تفاعلية حملت عنوان "منجنيق"، قدمتها مبادرة الهندسة للأطفال.



واستهدفت الورشة ذات الطابع العلمي المحفز لكافة القدرات والمواهب الإبداعية لدى الأطفال، الفئة العمرية بين 8 و14 عاماً، حيث أتاحت لهم من خلال حزمة من الأنشطة التفاعلية، فرصة التعرف على واحدة من أبرز الأدوات الحربية القديمة وهي آلة "المنجنيق"، التي استخدمها الإنسان في السابق كآلة حربية لقذف الحجارة والسهام، بواسطة ذراع فيه كفة تتحرر تحت ضغط قوة فتل الحبل، وبدون الحاجة إلى استعمال المتفجرات.



أطفال "الشارقة القرائي" يصممون نماذجهم الآلية



من جهة أخرى تناولت ورشة "جيل ثالث"، التي أُقيمت ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أبرز أساليب البرمجة المتخصصة بالتحكم بالروبوتات.



وأشرف على الورشة المدرب المتخصص في علم الروبوتات، طارق زعتر، الذي أوضح للأطفال من خلال تدريب نظري، الفرق بين الروبوتيكس والروبوتات، إذ إن العديد من الأفراد وفقاً لزعتر لا يفرقون بين علم الروبوتات، والروبوتات ذاتها.



وقدمت الورشة للمشاركين الصغار فرصة تصميم نماذج آلية وبرامج للتحكم فيها عن بعد، حيث تمكن الأطفال من ابتكار برامجهم الخاصة من خلال تعديل تسلسل التعليمات الموجودة على البرامج الأصلية، بهدف تنفيذ سلوكيات روبوتات الجيل الثالث.



الصغار يحوّلون المواد المستهلكة إلى ألعاب ذكية



وضمن ورشة تفاعلية بعنوان" لمسات ذكية"، تمكن صغار مهرجان الشارقة القرائي للطفل، من صناعة آلات غير تقليدية تتحرك بتقنية الإحساس بالصوت أو الضوء، بهدف تحفيز الأطفال على تحويل المواد المستهلكة إلى أدوات ذكية بإضافة تقنيات تكنولوجية بسيطة.



وتعلم الأطفال خلال الورشة كيفية تحويل المواد المستهلكة، إلى أدوات مبتكرة باستخدام دارات كهربائية مغنطيسية، وبطاريات، ومحركات، ومصدر إنارة، وأسلاك، حيث حوّل الأطفال سيارة مصنوعة من الكرتون، إلى سيارة متحركة من خلال تزويدها بمحوّل، يمكن تشغيله عبر الإنترنت اللاسلكي، وتحريكه بواسطة جهاز محمول.