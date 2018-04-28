"الشارقة للوثائق" تستعرض أوجه التعاون مع فرنسا

الشارقة 24:

في إطار تعزيز الشراكات العالمية، قام وفد من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، برئاسة سعادة صلاح سالم المحمود، مدير عام الهيئة، بزيارة للأرشيف الوطني الفرنسي، وذلك بهدف الاطلاع على الاستراتيجية العامة الفرنسية لإدارة الوثائق والأرشيف.

وتم خلال الزيارة استعراض أوجه التعاون المشترك في مجال نظم حفظ الوثائق، وأفضل الممارسات والتجارب في عمليات الأرشفة والترميم، وضم الوفد الزائر كلاً من، أسماء ناصر، مدير إدارة الوثائق والأرشيف، ومحمود كافي، خبير وثائق وأرشيف، والمهندس تريم الشامسي، رئيس قسم البنية التحتية، ومريم المنصوري، ضابط وثائق.

وتضمن جدول الزيارة اجتماعاً مع هيئة تنظيم أرشيف الوزارات الفرنسية،(SIAF) ، والتي تعنى بوضع إستراتيجية عامة لتنظيم الأرشيف بين الوزارات، وتقديم المقترحات بشأن صياغة النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية الرقابية لنظام الأرشيف في فرنسا، وتم خلال الزيارة مناقشة الموضوعات ذات العلاقة في مجال تطبيق نظم الأرشفة، وتصنيف الوثائق وفرزها وكيفية الرقابة عليها.

كما قام الوفد بزيارة متحف الأرشيف الوطني الفرنسي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في عرض الوثائق والمقتنيات التاريخية.

واطلع وفد الهيئة خلال الزيارة على تجربة المعهد الوطني الفرنسي للأرشيف السمعي والبصري، "INA"، والذي يهدف إلى حفظ الأرشيف الإذاعي والتلفزيوني، والتقارير والبحوث التاريخية، من خلال اتباع أفضل التقنيات الرقمية الحديثة.