مهرجان تطوان للشعراء المغاربة ينطلق مايو المقبل

الشارقة 24:



برعاية سامية مشتركة من الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تشهد مدينة تطوان في المغرب تنظيم الدورة الثانية لـ "مهرجان تطوان للشعراء المغاربة"، في الفترة من 4 حتى 6 مايو 2018، الذي تنظمه دار الشعر بتطوان.



تنعقد الدورة الثانية من المهرجان بحضور ومشاركة نخبة من الشعراء المغرب المخضرمين والشباب، يلقون قصائدهم في مختلف أشكال الكتابة الشعرية في المغرب عبر جلسات وقراءات شعرية أبرزهم: صلاح الوديع، سميرة فرجي، العياشي أبو الشتاء، أحمد محمد حافظ، عائشة البصري، عمر الأزمي، عبد الوهاب الرامي، محمد عريج، أمل الأخضر، محمد بشكار.



صرح سعادة الأستاذ عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، قائلاً: "ينعقد هذا المهرجان بدورته الثانية تحت مسمى "مهرجان الشعراء المغاربة"، ليظل وفيا للغاية التي تأسست لأجلها دار الشعر في تطوان، وهي العناية بالشعراء المغاربة، من مبدعين ومواهب واعدة والوقوف عند تجاربهم ومرجعياتهم".



وأضاف: "أن مهرجان تطوان ينتظم بعد سلسلة مهرجانات الشعر العربي التي نظمتها دائرة الثقافة بالشارقة من خلال بيوت الشعر في الوطن العربي: مراكش "المغرب"، المفرق "الأردن"، الأقصر "مصر"، الخرطوم "السودان"، القيروان "تونس"، نواكشوط "موريتانيا"، وكذلك مهرجان الشارقة للشعر العربي، فقد شهدت هذه المهرجانات حراكاً ثقافياً كبيراً وسعت للحفاظ على الهوية العربية عبر الارتقاء باللغة العربية، وإثراءات للمشهد الشعري العربي، وساهمت بتعزيز رابطة قوية بين الشعوب العربية".



واختتم العويس تصريحه، قائلاً: "أن برامج دار الشعر في تطوان حفلت بالعديد من الأنشطة الشعرية والثقافية، وشهدت إصدار العديد من المطبوعات والتوقيعات على الكتب النقدية والإبداعية، كما انفتح بيت الشعر على بقية المدن المغربية، وشارك في أمسياته وندواته العديد من الشعراء في المغرب، مما كان له الأثر الكبير في إنشاء دار الشعر في مدينة مراكش المغربية، و في هذا تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بناء الإنسان ومداركه، وإنشاء فضاءات ثقافية منحت المبدعين و المواهب الشابة الصاعدة منصة واسعة لكي يفصحوا عن إبداعاتهم".



المهرجان يبدأ بحفل الافتتاح، الذي يقام بمسرح سينما إسبانيول في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة الموافق 4 مايو المقبل، بكلمة لوزير الثقافة والاتصال المغربي معالي الاستاذ محمد الأعرج، تليها كلمة سعادة الاستاذ عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، بعد ذلك يتم تكريم الشاعر المغربي عبد الرفيع جواهري، صاحب القصائد المغناة والدواوين الشعرية "وشم في الكفّ، شيء كالظل، كأنّي أفيق، الرابسوديا الزرقاء".



ويختتم حفل الافتتاح بعرض موسيقي مع "ثلاثي الحسيني" والفنانة يسرى أحمد، تبدأ القراءات الشعرية في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يلقي عبد الرفيع جواهري، صلاح الوديع، سميرة فرجي نماذج من قصائدهم المتنوعة، يلي ذلك تكريم مجموعة ناس الغيوان، بعدها تقدم المجموعة سهرة فنية.



برنامج يوم السبت الموافق 5 مايو يقام بمدرسة الصنائع والفنون الوطنية، في تمام 11 صباحاً بندوة "الشعر في مرايا الإعلام" وبمشاركة عبد الرحمن طنكول، محمد بشكار، عبد الوهاب الرامي، أسمهان عمور، نجيب خداري، بعدها يتم توزيع شهادات المشاركين في ورشة الكتابة الشعرية.



السادسة مساء يتم افتتاح معرض "معلقات معاصرة من إعداد طلبة المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، تأطير الفنان عبد الكريم الوزاني والفنان حسن الشاعر.



الساعة السابعة من اليوم نفسه تنظم ندوة "الشعراء المغاربة أصوات ولغات"، بمشاركة "حسن مكوار ومحمد وغرار"، أمسية الشعر الحساني يشارك فيها مراد القادري، سعاد عبد الوارث، رشيد خالص وأسمهان عمور.



أما برنامج الأحد 6 مايو فيبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بقراءات شعرية لـ: العياشي أبو الشتاء، أحمد محمد حافظ، عائشة البصري، عمر الأزمي ومحمد بشكار، بعدها يتم توزيع الشهادات على الفائزين في مسابقة "إلقاء الشعر"، أما في الساعة السادسة مساءً، يتم الإعلان عن الفائزين بجائزة الديوان الأول للشعراء الشباب، يلي ذلك تقديم عروض موسيقية منوعة، بعدها تبدأ القراءات الشعرية بمشاركة: عبد الوهاب الرامي، محمد عريج، أمل الأخضر ومحمد بشكار.