أطفال "الشارقة القرائي" يبحرون بكواليس "الاستديوهات التلفزيونية"

الشارقة 24:





ضمن فعاليات وأنشطة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دروته العاشرة، شهد "مختبر المرئيات" ورشة عمل للأطفال حول التصوير الحي، مع المدرب والمصور والمخرج السوري غسان عبد الله، الذي قدّم للأطفال في الفئة العمرية من 5 ـ 15 سنة، تجربة حافلة بالمتعة حول كواليس التصوير في الاستديوهات التلفزيونية.

وعرفت الورشة المشاركين من الأطفال داخل استديو افتراضي، بمبادئ وقواعد التصوير التلفزيوني، وقدمت شروحات مفصلة حول كيفية ضبط إعدادات الكاميرا، وتجهيزها لتسجيل الفيديو الاحترافي، إضافة إلى التقنيات والخبرات اللازمة، لاختيار العدسات المناسبة لكل مشهد، وظرف، ومكان.

وأشار المدرب غسان عبد الله إلى أن الورشة تعلم الأطفال خمسة مسائل، وهي: موقع الكاميرات، فكيفية وضع الكاميرات بالنسبة للمذيع والضيف مسألة في غاية الأهمية، وهي المسألة المختصة بتشكيل وموضعة الكاميرات داخل غرفة البث، والمسألة الثانية هي: ارتفاع الكاميرا، حيث يضع الكثير من المصورين الكاميرا أعلى أو أدنى من مستوى الضيف أو المذيع، أو أن تكون الكاميرات الثلاثة على مستويات متباينة.

وأشار إلى أن المسألة الثالثة في التصوير هي حركة الكاميرا، إذ يجب تحريكها من خلال عدة محاور، وتابع إلى المسألة الرابعة وهي إعدادات الكاميرا، حيث لا بد أن تكون الإضاءة كافية وموحدة بين الكاميرات الثلاثة تجسيداً لحدقة عين الإنسان، واختتم نصائحه بالوقوف عند المسألة الخامسة المتعلقة بالتقطيع داخل الميكسر "الجهاز الذي يجمع فيه اللقطات".