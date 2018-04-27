متطوعو "الشارقة القرائي"... خلية نحل ترشد الزوار لوجهتهم الصحيحة

الشارقة 24:

بحضورهم المميّز، وتواجدهم المكثّف بين أروقة المعرض، وردهات ورش العمل والمحاضرات الثقافية والعلمية، يقدّم متطوعو مهرجان الشارقة القرائي للطفل، في دورته العاشرة، جهوداً كبيرة ولافتة على صعيد الاهتمام بضيوف الحدث الصغار، وإرشاد خطواتهم نحو قاعات ورش العمل، والفعاليات وكل ما يقدم المهرجان خلال فعالياته التي تستمر حتى 28 من أبريل الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وبعزيمة لا تنضب، يساهم المتطوعون في إثراء المهرجان من خلال إرشاداتهم ومساعداتهم لجميع زوار الحدث، فتراهم ينتقلون من ردهة إلى أخرى، بأيديهم أجهزتهم اللوحية، ودفاترهم، للإجابة الفورية عن كل الأسئلة والمتطلبات التي يتقدم بها الجمهور من الأطفال وعائلاتهم، فهذه التوليفة المتناسقة بين الفتية والشابات الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، أسهمت في إضفاء جوّ من المشاركة، جعلتهم يبدون مثل خلية نحل لا تتوقف عن العمل.

متعة وخبرة

وتؤكد المتطوعة شيماء الدوسري، طالبة الهندسة، أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل منصة مهمة لتعزيز مدارك الأطفال وتوجيههم نحو أسس الثقافة الصحيحة، بما يقدمه من خياراته العلمية والمعرفية الكبيرة، مشيرة إلى أن وجودها كمتطوعة في هذا الحدث يسهم في منحها الكثير من الخبرات والمعارف على الصعيدين الشخصي والعملي.

ومن جانبها صرحت مريم السويدي، طالبة تربية: "انضممت إلى زملائي في العمل التطوعي للمشاركة في فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان، وأشعر بأنني أقدم دوراً كبيراً في إنجاح هذا الحدث، فهو بالفعل منصة مهمة تستقطب الأطفال وذويهم كل عام لما يقدمه من خبرات ومضامين علمية ثرية تعزز من مخزونهم الفكري والمعرفي الشيء الكثير".

وبدوره لفت الطالب ناصر محمد، أن مشاركته في المهرجان تعدّ نوعية، فهي المرّة الأولى له في هذا الحدث، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تقدم له الشيء الكثير، على الصعيدين الشخصي والعملي، وتفتح الأبواب أمامه للتعرّف على خيارات علمية وثقافية كبيرة.