"لغتي" تقدم فرصة لطلاب الشارقة لاكتشاف سحر "لغة الضاد" ضمن "القرائي"

الشارقة 24:

تشارك "لغتي"، المبادرة التعليمية الرامية إلى دعم التعليم باللغة العربية، بوسائل ذكية لطلاب الشارقة، في الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، عبر منصة تفاعلية متكاملة تتيح للصغار فرصة اكتشاف سحر وجمال لغة الضاد.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص "لغتي"، على التواجد في المحافل الثقافية والتربوية والفعاليات الأدبية والتعليمية التي ترمي إلى تعزيز عادة القراءة لدى الصغار وغرس حب الكتاب في نفوسهم، حيث يحفل جناح المبادرة بتنظيم مجموعة متنوعة، من الفعاليات التي تشمل سلسلة من المسابقات والورش التدريبية الهادفة إلى تعليم الصغار اللغة العربية بوسائل ذكية.

وصرحت بدرية آل علي مدير مبادرة "لغتي": "بأن مهرجان الشارقة القرائي للطفل، يمثل واحداً من أهم المحافل الثقافية والأدبية التي نحرص على المشاركة فيها، وذلك لما يتيحه من فرصة الالتقاء والتواصل مع أكبر عدد ممكن من الأطفال والأسر وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها لغتي لطلاب المدارس، في سبيل تحسين مستوياتهم في اللغة العربية، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تنشد الوصول إلى مجتمع المعرفة".