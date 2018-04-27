"سحر الكتب ثلاثية الأبعاد" متاح لزوار "الشارقة القرائي"

الشارقة 24:

يوفر مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2018، المقامة فعالياته حالياً في مركز إكسبو الشارقة وتختتم السبت تحت شعار "مستقبلك على بُعد كتاب"، الفرصة أمام زواره من الكبار والصغار للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والثورة الرقمية، على صعيد صناعة الكتاب من خلال استضافته لمعرضٍ للكتب ثلاثية الأبعاد.

ويأتي تنظيم معرض "الكتب ثلاثية الأبعاد"، بالتعاون مع "مركز الكتاب ثلاثي الأبعاد"، في مدينة فورلي الإيطالية، ويقدم المعرض الذي يديره كلٌ من ماسيمو ميسيرولي، وماتيو فاغليا، لزوار المهرجان مجموعة متنوعة من الكتب، والإصدارات المجسمة.