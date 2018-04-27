بالتعاون مع مركز إيطالي

"سحر الكتب ثلاثية الأبعاد" متاح لزوار "الشارقة القرائي"

  • الجمعة 27, أبريل 2018 في 5:00 م
  • جانب من معرض "الكتب ثلاثية الأبعاد" ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2018
    جانب من معرض "الكتب ثلاثية الأبعاد" ضمن مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2018
يستعرض مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2018، في مركز إكسبو الشارقة، أمام زواره من الكبار والصغار، سحر الكتب ثلاثية الأبعاد، من خلال التعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والثورة الرقمية، على صعيد صناعة الكتاب.
الشارقة 24:
 
يوفر مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2018، المقامة فعالياته حالياً في مركز إكسبو الشارقة وتختتم السبت تحت شعار "مستقبلك على بُعد كتاب"، الفرصة أمام زواره من الكبار والصغار للتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والثورة الرقمية، على صعيد صناعة الكتاب من خلال استضافته لمعرضٍ للكتب ثلاثية الأبعاد.
 
ويأتي تنظيم معرض "الكتب ثلاثية الأبعاد"، بالتعاون مع "مركز الكتاب ثلاثي الأبعاد"، في مدينة فورلي الإيطالية، ويقدم المعرض الذي يديره كلٌ من ماسيمو ميسيرولي، وماتيو فاغليا، لزوار المهرجان مجموعة متنوعة من الكتب، والإصدارات المجسمة.