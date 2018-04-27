"توتا وشيتا" تبحثان مع صغار "الشارقة القرائي" عن الكنز الضائع

الشارقة 24:

أخذت مسرحية "توتا والقردة شيتا"، زوار مهرجان الشارقة القرائي للطفل في جولة مشوّقة نحو عوالمها السحرية المجهولة، حيث طافت بهم حول الغابات الافريقية، وجليد القطب المتجمد الشمالي، ناثرة البهجة والسرور في الأطفال الذين اكتظ بهم مسرح المهرجان في دورته العاشرة، التي تستمر تحت شعار "مستقبلك على بعد كتاب" حتى 28 أبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

وفي قالب من الكوميديا والفنتازيا المحببة، استطاعت فرقة "مركز فن الروان للإنتاج الفني والمسرحي – الكويت"، أن تطلق العنان لمخيلة الأطفال، وترشدهم نحو آفاق الفنون المسرحية الساحرة، من خلال حبكة محكمة شكّلت لوحات فنية على خشبة المسرح، حيث تروي الحكاية قصة الفتاة توتا التي تذهب مع أصدقائها لقرية بعيدة للبحث عن كنز مفقود، وتتعرض في جولتها إلى عدد من المواقف الطريفة والمخيفة والمشوقة.

واستطاعت نخبة من الفنانين الكويتيين المتميزين، أن تقدم عملاً متكاملاً للأطفال، من خلال تنافس جمع بين فريقين من الأصدقاء، وقعوا ضحية لاحتيال كبير، دبّرته إحدى الشخصيات التي أرادت أن تستفرد بالكنز، وتعود به لوحدها، حيث قامت باستغلال وجود قرد ضخم، لإخافة توتا وأصدقائها، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، واستطاعت توتا النجاح بالوصول إلى مبتغاها والمضي برحلتها.