"اقرأ احلم ابتكر" تعلم صغار "الشارقة القرائي" نسج الحكايات

الشارقة 24:

نظمت حملة "اقرأ احلم ابتكر" مزيجاً مميزاً من الفعاليات والورش التفاعلية، في جناح المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، المشارك في فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ10، ويقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة حتى 28 أبريل الجاري، وذلك ضمن رؤيتها الساعية إلى إيجاد جيل جديد من القراء الصغار والمبدعين.

وتناولت الفعاليات التي نظمتها الحملة، ورشة عمل بعنوان "كيف ننسج قصة"، تعلم خلالها الصغار كيفية كتابة قصة متكاملة العناصر ومتسلسلة الأحداث في إطار إبداعي، مبتكر، يحفز قدراتهم على تخيل الأحداث، ونسج الحكايات مع تعزيزها بالعبر والمغامرات، كما تم خلال الورشة قراءة قصة "غيمة قطن"، ومن ثم قام الأطفال بتقمص شخصيات القصة وتمثيل دور العائلة.