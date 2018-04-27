"كتب صنعت في الإمارات" يستعرض 15 قصة تراثية في "أبوظبي للكتاب"

الشارقة 24:

نظم مشروع "كتب -صنعت في الإمارات"، خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، جلسة حوارية بعنوان "كتب -صنعت في الإمارات" تضمنت استعراض 15 قصة تراثية للأطفال واليافعين قام بتأليفها 10 من الكتاب والرسامين الإماراتيين الموهوبين، الذين شاركوا في النسخة السادسة من المشروع، والتي أقيمت مؤخراً في مركز مرايا للفنون بالشارقة .

وشهدت الجلسة العديد من النقاشات التي اشترك فيها المؤلفون والحضور حول تلك القصص، التي تم وضعها كمجموعة قصصية في كتاب واحد، بعنوان "خريريفة مجيريفة"، والتي تم قراءة باقة مختارة منها عبر سلسلة من الجلسات القرائية، أمام عدد كبير من الأطفال واليافعين في قسم الحكايات في معرض أبوظبي للكتاب.