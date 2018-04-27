رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام يزور معرض أبوظبي للكتاب

الشارقة 24 - وام:



زار الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أمس الخميس، فعاليات الدورة الـ 28 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته، الأربعاء، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وكان في استقباله الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي، وحمدان كرم الكعبي مدير عام هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وعدد من المسؤولين.

وتفقد خلال جولته في المعرض جناح هيئة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، واستمع إلى شرح مفصل على الجهود التي تبذلها الدائرة في سبيل ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها منارة للثقافة، وما تؤديه من دور مهم في التحفيز إلى القراءة وصناعة الكتاب والنشر، إضافة إلى مشروع "كلمة" للترجمة الذي يعد جسر تواصل مع الحضارات الأخرى.

كما زار جناح هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام واطلع على المشاركات المعروضة في الجناح والتي ضمت أحدث إصدارات الهيئة من كتب ثقافية وتراثية.

كما زار سموه جناح شركة أبوظبي للإعلام، مؤكداً دور مشاركة المؤسسات الإعلامية بالدولة في هذه التظاهرة الثقافية، ودورها المهم في نقل أهم فعاليات المعرض والتفاعل المباشر مع رواده في دعم العلم والثقافة والقراءة