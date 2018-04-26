أطفال "الشارقة القرائي" يبتكرون شعار "غوغل" الخاص بهم

الشارقة 24:



استعرضت ورشة "خلق شعار جوجل"، التي استضافها مقهى التواصل الاجتماعي ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أهم الأساسات الخاصة بصناعة شعار شركة غوغل الذي تطلقه في المناسبات، حيث كشفت للحاضرين الخطوات والمعايير اللازمة لتصميم الشعار بشكل يتناسب مع ذائقة الصغار وميولهم.



وتناول المدرّب جلال بنشي، رئيس قسم التكنولوجيا التعليمية في شركة The Garage Kids أهم الخطوات المتبعة في صناعة الشعار، من خلال تعريف الأطفال المشاركين على برنامج خاص يدمج ما بين أساسات التصميم والبرمجة، حيث شرح النقاط الضرورية اللازمة لتصميم الأحرف، وتلوينها، وتدعيمها بالأرقام التسلسلية المناسبة ليكون بمقدور الأطفال صناعة الشعار الخاص بهم بالأسلوب الأمثل.



واعتمد بنشي خلال الورشة على مبدأ العمل التفاعلي، حيث طلب من الأطفال تطبيق الخطوات التي يقوم بها بشكل حرفي دون اخلال بالمنظومة الرقمية التي تبنى عليها أساسات الشعار، وأكد بنشي أن شعار جوجل واحد من الشعارات ذات التصاميم والألوان المحكمة، مشيراً إلى أن تخصيص ورشة تطبيقية مثل هذه تسهم في تعريف الأطفال المشاركين على كواليس ما يتابعونه على شبكة الإنترنت، ويدفعهم لتعلمه.



ويعتبر شعار شركة غوغل البصري أحد أكثر الشعارات المرئية شهرة حول العالم، إذ يعد واحداً من الأسماء المعروفة والمقروءة بشكل شبه يومي من قبل روّاد شبكات التواصل المختلفة باعتباره حلقة الوصل ما بين الفضاء الإلكتروني والمستخدم التقني، لذا تعتمد الشركة على جذب الانتباه في مختلف المناسبات العالمية من خلال تخصيص شعارات تحمل ذكرى معينة.