"الشارقة للتراث" يشارك في احتفالات "وجدة" المغربية عاصمة للثقافة العربية

الشارقة 24:



شارك معهد الشارقة للتراث مُؤخراً، في احتفالات المملكة المغربية الخاصة بالإعلان عن مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية للعام 2018، حيث تم تنظيم حفل كبير بهذه المناسبة، بحضور عدد من وزراء الثقافة العرب، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" السيد سعود هلال الحربي، والدبلوماسيين والمسؤولين، وممثلين عن هيئات ثقافية عربية ومغربية، بالإضافة إلى معهد الشارقة للتراث، حيث حضر الحفل المهندس عزيز رزنارة، استشاري التطوير بالمعهد، الذي ناب عن سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد في مختلف فعاليات ولقاءات حفل الافتتاح.



وقال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: " نقدم كل التهاني والتبريكات للأشقاء في المملكة المغربية، بمناسبة إعلان اللجنة الدائمة للثقافة العربية، مدينة وجدة عاصمة للثقافة العربية للعام 2018، وهي تستحق بجدارة هذه المكانة التي تسعى إليها كل المدن العربية بشغف ورغبة أكيدة".



وتابع الدكتور المسلم: لقد اطلعنا على برنامج الاحتفال الذي أعدته وزارة الثقافة المغربية، وهو برنامج غني وثري ومتنوع، ويشكل قيمة مضافة للثقافة العربية، ويسهم في خلق حراك ثقافي في تلك المدينة بالجهة الشرقية من المملكة، لتتحول طوال العام إلى قبلة حيوية للعمل الثقافي العربي، وسيكون لها دور كبير في تعزيز العمل الثقافي العربي، وسوف يشكل محطة لبلورة استراتيجية العمل الثقافي والميثاق العربي للثقافة، كما ينتظر أن تستقطب هذه التظاهرة الثقافية المهمة العديد من الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والدولية.



ولفت المسلم إلى أن اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية للعام 2018، يؤشر إلى مكانة المملكة المغربية في المشهد الثقافي العربي، وهي مكانة تليق بالمغرب.



وانطلقت فعاليات برنامج وجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018، في 13 أبريل الجاري، حيث تسلمت شعلة العاصمة الثقافية من مدينة الأقصر المصرية التي سبقتها لهذه المكانة في العام الماضي، ويشمل برنامج وجدة تظاهرات ثقافية وفنية كبرى ذات بُعد وطني وعربي ودولي، ومهرجانات وندوات فكرية، وتكريم شخصيات ثقافية، بما مجموعه 500 نشاط ثقافي، بمشاركة نحو 1200 مثقف وفنان.