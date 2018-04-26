"روايات" تطرح 5 إصدارات لكتّاب ومترجمين إماراتيين

الشارقة 24:



ترسيخاً لجهودها الرامية إلى الارتقاء بالمواهب الإماراتية في مجالَي التأليف والترجمة، وتقديم باقة من صنوف المعرفة للقراء العرب، تعرض "روايات" دار النشر الإماراتية التابعة لـ "مجموعة كلمات" والمتخصصة في نشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة، 5 من إصداراتها المترجمة الجديدة، خلال مشاركتها في الدورة 28 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 1 مايو المقبل.



تقدَم "روايات" مجموعة من العناوين المميزة التي تم اختيارها من بين الكتب الأكثر شهرة على الصعيد العالمي والأدبي، وتشمل طيفاً متنوعاً من الاتجاهات الأدبية، توزعت بين الأدب الكلاسيكي، والتنمية الذاتية، والنقد، بغية تقديمها إلى القراء في العالم العربي، بعد ترجمتها على يد نخبة من المثقفين الإماراتيين، بهدف دعم وإبراز الكفاءات المحليّة.



وتضم الإصدارات الجديدة كلاً من كتابَي"عزيزتي هاجَر" و"علينا جميعاً أن نصبح نسويّين"، من تأليف الكاتبة النيجيرية تشيماماندا نغوزي أديتشي، وترجمتهما الإعلامية والروائية الإماراتية لميس بن حافظ، التي أصدرت روايتين: "حجر ورقة مقص" و"ملابس بيضاء في القِدر".



كما تضم الإصدارات كتاباً في تنمية الذات بعنوان "الرّوح المتحرّرة" للمؤلف مايكل سينغر، وترجمة الإعلامية الإماراتية الدكتورة هيام عبد الحميد، التي قدّمت ترجمة بعنوان "الشاعر النمر" عام 1995 من الإنجليزية، وهي مختارات من القصة القصيرة اليابانيّة نشرها المجمّع الثقافي في أبوظبي.



ويشمل الإصدار الرابع مجموعة قصصية بعنوان "عمّ نتحدث حين نتحدث عن الحب" للمؤلف ريموند كارڤر، وترجمة الكاتب والروائي الإماراتي سلطان فيصل الذي أصدر روايتين هما "قميص يوسف" و"لا أريد لهذه الرواية أن تنتهي"، وقد فازت الأخيرة بجائزة العويس لأفضل إبداع قصصي وروائي إماراتي عام 2017.



ويحمل الإصدار الجديد الخامس لـ "روايات" عنوان "هكذا تكلم القارئ: النقد الافتراضي ومشاغل أخرى" للكاتب الإماراتي محمد حسن المرزوقي، الذي يكتب مقالات رأي في صحيفة "الإمارات اليوم" منذ عام 2010، ونشر العديد من المقالات الثقافية والأدبية في صحف عربية وإلكترونية عدة، كما أسس عدداً من نوادي وصالونات ومبادرات القراءة في دولة الإمارات، من بينها صالون الأدب الروسي، ونادي أصدقاء نوبل، ومشروع موزاييك، فضلاً عن مشاركته في لجنة تحكيم جائزة الإمارات للرواية في دورتها الأولى.



"عزيزتي هاجر"



تشكل رواية "عزيزتي هاجر"، التي وُصفت بأنها تنفذ إلى قلب السياسة غير العادلة بين الجنسين في القرن الواحد والعشرين، إجابةً طويلة مكونة من خمسة عشر مقترحاً قدمتها المؤلفة رداً على رسالة من صديقتها، التي تطلب منها الإرشاد والنصح في تربية طفلتها وكيفية تنمية شخصيتها، عبر نقاشات مفتوحة، تسقط مقولة أن المرأة خُلقت للإنجاب والطبخ، وأن الأمر والسيطرة المطلقة بيد الرجال فقط.



"علينا جميعاً أن نصبح نسويّين"



استندت تشيماماندا نغوزي أديتشي في تأليف روايتها الثانية "علينا جميعاً أن نصبح نسويّين" إلى محاضرتها الشهيرة التي قدمتها على منصة TED، وتناولت فيها تعريف المرأة وفقاً لمفاهيم القرن الـ 21، من خلال استحضار تجاربها الشخصية وملاحظاتها الثاقبة.



وتعتبر أديتشي من المؤلفات البارزات، إذ تُرجمت أعمالها إلى 30 لغة، كما حصلت روايتها "زهرة الكركديه الأرجوانية" على جائزة كُتّاب الكومنولث؛ وفازت رواية "نصف شمس صفراء" بـ"جائزة أورانج"، كما فازت روايتها "أميركانا" التي صُنفت ككتاب العام من قبل "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، و"شيكاغو تريبون"، و"إنترتينمت ويكلي"، بـ"جائزة الكتاب الوطني" في الولايات المتحدة.