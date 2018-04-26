صغار "الشارقة القرائي" يتعلمون النحت على الفاكهة والخضار

الشارقة 24:

بأسلوب إبداعي مبتكر، قدمت ورشة "مرحى للفاكهة والخضار"، للأطفال مجموعة من المعلومات القيمة عن فوائد تناول الفاكهة والخضار، وأهميتها في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية، وذلك ضمن فعاليات مختبر الطهي في مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته العاشرة.

وتعلم الأطفال خلال الورشة كيفية تزيين الخضار والفاكهة بشكل يشجعهم على تناولها، بطريقة ممتعة وشيقة أدخلت الفرحة إلى قلوبهم، وشجعتهم على تناول الخضار والفاكهة في آن واحد، وعرضت الورشة الأشكال الفنية المصممة باستخدام شرائح البرتقال والجزر وقطع صغيرة من الخيار، كما نحت الشيف شكل طائر على البطيخ بطريقة جمالية ادهشت الصغار.

ويهدف المهرجان من تنظيم هذه الورشة إلى تعزيز نمط حياة صحي لدى الأطفال، وتشجيعهم على تناول المزيد من الخضار والفاكهة وجعلها جزءاً رئيسياً من وجباته اليومية، بالإضافة إلى تنويع الأصناف المقدمة له وتقديمها بطريقة جاذبة له.