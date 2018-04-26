نادي الذيد الرياضي ينظم جلسة حول "الزراعة"

الشارقة 24:

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي، ضمن مبادراته المجتمعية والوطنية ومواكبة لمبادرات "عام زايد"، جلسة حول الزراعة والبيئة، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة.

وتناولت الجلسة فكر وإرث، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، مؤسس الدولة، ورجل البيئة الأول، واهتمامه بالبيئة والقطاع الزراعي على وجه الخصوص، وجهود وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، التي استكملت مسيرة المغفور له بما حقق التطور والنمو العام لقطاعات المجتمع كافة.

وأثنى معاليه على جهود ومبادرات نادي الذيد، التي تستهدف رفع الوعي العام للمجتمع ،وبالأخص في المجالات المؤثرة اقتصادياً وبيئياً مثل القطاع الزراعي.

من جانبه وجه سعادة سالم محمد بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، شكره لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي لحضوره الجلسة، مثنياً على الدور الذي تبذله وزارة التغير المناخي والبيئة في الحفاظ على البيئة، واستدامة مواردها الطبيعية، ودعم القطاعات المتعلقة بها كافة من زراعة وصيد وثروة حيوانية وتنوع بيولوجي.