"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تنظم ورشة في "فن الخط العربي"

الشارقة 24:

نظمت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، بمقر الدائرة في ضاحية الرحمانية؛ ورشة تدريبية في فن الخط العربي، استمرت على مدى يومين للبنين والبنات، وقدمها الخطاط إياد علي الغانم، وذلك بهدف تحسين الخط لدى المشاركين، وإثراء ثقافتهم المعرفية.

تأتي الورشة ضمن مشاركة الدائرة في فعاليات ملتقى الشارقة للخط بدورته الثامنة، والذي يعقد تحت شعار "جوهر"، خلال الفترة من الثاني من أبريل الجاري وحتى الثاني من يونيو القادم، كما تنظم الدائرة ضمن الملتقى محاضرة بعنوان: "الخط العربي..النشأة والتطور".

واشتملت الورشة على دروس تدريبية عملية للمشاركين حول كيفية رسم الحروف والنقاط وكتابتها وفق القواعد الصحيحة، لأهم وأشهر الخطوط العربية؛ كخط النسخ، والرقعة، والثلث، والديواني، والكوفي.