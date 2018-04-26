بلحيف النعيمي يطلق ديوانه الشعري الأول "زئير في جزيرة العرب"

الشارقة 24:





بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ووسط حضور كبير من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، وقع معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ديوانه الشعري الأول، الذي حمل عنوان "زئير في جزيرة العرب".

وتضمن الديوان الشعري 80 قصيدة، تتغنى بالوطن، والعزة، والقيادة، وتفتح الباب الإنساني والوجداني، ونسخ خلالها الشاعر بلغة بليغة على إيقاع الوزن والقافلة، أبياتاً شعرية، تستذكر فضائل قادة الدولة الحكماء، وتؤكد النهج الذي اختارته دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز قيم الخير، والعطاء، والمحبة، إذ يقدم عدداً من القصائد التي تروي حكايات مجد الدولة، ودورها المؤثر على المستوى الخليجي والعربي.

واستهل الشاعر الندوة الحوارية التي شهدت حضوراً كبيراً من المهتمين بالأدب والشعر، والتي نظمت على هامش إطلاق الديوان الشعري، وحاوره فيها الكاتب والباحث سعيد حمدان، حديثه عن مكنون عنوان الديوان الشعري "زئير في جزيرة العرب" المستوحى من قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعـاه الله"، التـي تحـمل عنـوان "أسود الجزيرة".

وتطرق الشاعر في حديثه خلال الندوة إلى دور الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في بناء شعب شغوف بحب الوطن والخير والعطاء والبناء، كما تحدث عن دور القيادة الرشيدة في صون مسيرة المغفور له والبناء عليها لتحقق الدولة الكثير من الإنجازات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وذكر أن الديوان الشعري يتألف من عنصرين أساسين الأول زيارة أسود الإمارات المرابطين في اليمن، ومن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبنائه في الوطن وخارجه.

وفي نهاية الندوة، أهدى "شاعر الوطن" معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، ديوانه الشعري الأول للحضور.