هيئة الشارقة للوثائق تقدم "في حب زايد وسلطان"

الشارقة 24:

قدمت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف ورشة تفاعلية بعنوان "في حب زايد وسلطان" للأطفال، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتناولت الورشة معلومات تاريخية عن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقدم الورشة العديد من موظفي الهيئة المتخصصين في تاريخ الإمارة.

واستعرضت الورشة إنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مجال التعليم والشباب، كما تم تسليط الضوء على أبرز أقوالهما المأثورة، لتشجيع الأطفال على مواصلة السير على ذات الخطى وبنفس النهج.

وتضمنت الورشة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية كالرسم والتلوين، وسرد القصص، بالإضافة إلى توفير مساحة خاصة للأطفال للتعبير عن حبهم وولائهم وانتمائهم للوطن.