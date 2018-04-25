ناشرون: الإنترنت مكتبة بديلة والتكاليف سبب تراجع الإنتاج

الشارقة 24:



أثار انطلاق مهرجان الشارقة القرائي للطفل العديد من التساؤلات حول تراجع إنتاج الموسوعات العلمية المتخصصة في ثقافة الطفل، مقابل حضور لافت للقصص المصورة والروايات، والكتب المتخصصة بتعليم الأطفال القراءة والكتابة.



الناشرون المشاركون في المهرجان يعيدون تراجع إصدار الموسوعات العلمية المتخصصة بعلوم الأطفال وثقافتهم إلى أسباب عدة، أهمها ارتفاع تكلفة طباعتها حيث تبلغ تكاليف النسخة الواحدة طباعة 10 كتب أو أكثر، من كتب الأطفال الأدبية.



ولا يتوقف تراجع إنتاج موسوعة الطفل العلمية، عند ارتفاع كلفة الطباعة كما يؤكد الناشرون، إذ يرون أن الموسوعات أيضاً تعاني عزوفاً من الجمهور، مقابل إقبالٍ على شراء الكتب والمؤلفات المصورة، مما أفضى إلى زيادة مطبوعات هذا النوع من المؤلفات على حساب الموسوعة.



يقول المدير العام لدار النشر "ألف باء تاء" مؤنس حطاب: "إن الموسوعات التي انتشرت في العالم العربي تميل إلى التخصص الموضوعي في عمومها وهي قليلة جداً، حيث تخصصت في مجالات اللغة والعقيدة، وبعضها في مجال العلوم، أما الموسوعات الأخرى التي تعرض في بعض دور النشر، أو المكتبات فهي مترجمة، ويستطيع أي شخص يرغب الاطلاع على موسوعة أن يلج إلى الإنترنت الذي أصبح بمثابة مكتبة مفتوحة أمام الجميع".



ويرى د. محمد شعبان صاحب شركة سندباد للنشر والتوزيع: "أن الهوامش الربحية تلعب دوراً كبيراً في نوعية المؤلفات التي تغزو دور النشر، والمكتبات، حيث أن دار النشر تفضل العمل على تأليف ونشر 10 قصص على أن تنشر موسوعة واحدة، إذ أن تكلفة أسعار تأليف وطباعة الموسوعة مرتفعة جداً، ما يدفعنا كدور نشر إلى العزوف عنها".



ولعل ما تزخر به إمارة الشارقة من أنشطة، وفعاليات، ومبادرات، ومعارض، متخصصة بثقافة الكبار والصغار يؤكد أن الثقافة هي الرهان الرابح، وأن البحث عما ينقص المشهد الثقافي هو أحد همومها، ما يبشر بإقبال على حركة تأليف ونشر الموسوعة العلمية المتخصصة بالطفل وثقافته، وجعلها في طليعة الأعمال التي ستلعب دوراً مهماً في تعزيز المشهد الثقافي في الإمارة والدولة.