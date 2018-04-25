تكريم الفائزين بجائزة الكتابة الإبداعية من "اقرأ، احلم، ابتكر"

الشارقة 24:



كرمت حملة "اقرأ، احلم، ابتكر"، التابعة للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، الفائزين في مسابقة "الكتابة الإبداعية"، التي أطلقتها في أبريل من العام الماضي، بهدف اكتشاف وتنمية قدرات الأطفال واليافعين في مجال الكتابة الإبداعية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تستمر حتى 28 من أبريل الجاري بمركز اكسبو الشارقة.



وفازت بالمركز الأول الكاتبة اليافعة مريم راشد آل علي، ذات الـ 17 ربيعاً، عن قصتها "الدفتر الأسود"، وحصلت على جائزة نقدية قيمتها 5 آلاف درهم، إضافة إلى فرصة لقاء كاتب في مجال أدب الطفل، لتكتسب منه مزيداً من المهارات، بجانب حضور جميع ورش العمل التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، بهدف تنمية وصقل مهارات الكتابة الإبداعية لدى الأطفال والناشئة.



وحلتّ في المركز الثاني الكاتبة اليافعة نجود علي البدواوي، ذات الـ 14 ربيعاً، عن قصتها "طبيب بعد اضطراب"، وحصلت على ثلاثة آلاف درهم، فيما فازت بالمركز الثالث الطفلة حنين أحمد المتولي، ذات العشرة أعوام، عن قصتها "الغراب المزعج"، وحصلت على ألف درهم، وإلى جانب الجوائز النقدية سيتم منح الفائزات الثلاث مجموعة من القصص والكتب القيمة.



وصرحت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: "سعينا من خلال هذه المسابقة إلى فتح المجال واسعاً أمام الأطفال واليافعين لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم في مجال الكتابة الإبداعية، ومنحهم فرصة سرد القصص والأفكار التي تدور في مخيلتهم بأساليب أكثر سلاسةً وتشويقاً".