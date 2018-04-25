"الشارقة القرائي" يؤكد ضرورة ملامسة الشخصيات الكرتونية لواقع الصغار

الشارقة 24:



أكد عدد من الخبراء والأدباء، ضرورة أن تكون الشخصيات الكرتونية نابعة من واقع الأطفال، وأن تحاكي زمانهم وتعيش تفاصيل حياتهم، مشددين على أهمية أن تراعي مؤلفات كتب الأطفال الفروقات بين الأعمار، ومستوياتهم والشريحة التي ينتمون إليها.



جاء ذلك خلال ندوة أدبية حملت عنوان "شخصيات محببة"، أقيمت ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، المقامة حالياً في مركز إكسبو الشارقة، وتستمر حتى 28 ابريل الجاري، حيث شارك في الندوة التي أدارتها هالة الكيلاني، كلٌ من الباحث السعودي فرج الظفيري، والكاتبة الهندية ميرا ناير، والكاتبة الأميركية تامي تشارلز.