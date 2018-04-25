"الشارقة القرائي" يبحث دور التاريخ في إثراء مخيلة الطفل

الشارقة 24:



ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل التي تستمر حتى 28 أبريل المقبل، استعرضت ندوة "أعشق تاريخي" أهمية الكتابة التاريخية للطفل، والأدوات التي يجب على المؤلف أن ينحاز لها في إنجازه لهذا النوع من الأدب باعتباره حلقة الوصل بين ماضي وحاضر الأجيال.



واستضافت الندوة التي أدارها الكاتب محمد أبو عرب كلّ من الدكتور هيثم يحيى الخواجة، باحث ومتخصص في مجال أدب الطفل، والكاتبة الروائية الإماراتية نادية النجار، صاحبة رواية مدائن اللهفة، وثلاثية الدال، والكاتبة الهندية ناتاشا شارما المتخصصة في مجال الكتابة للطفل، والحائزة على جوائز عديدة في أدب الطفل والناشئة.



واستهلّ الدكتور الخواجة حديثه بالإشارة إلى أن تاريخ العرب مظلوم في أدب الأطفال، ويكاد يكون غائباً، في إشارة إلى أن مجالات التدريس كانت تعتمد على مبدأ التلقين والحفظ، داعياً إلى قفزة نوعية تسهم في إبراز التاريخ، وتوضيح وتبسيط مفاهيمه للأجيال الجديدة ليتسنى لهم معرفة ماضيهم بشكل واضح.



ومن جانبها أشارت الكاتبة الإماراتية نادية النجار، إلى أن المكتبات العربية بحاجة إلى كتب تاريخية مشوقة للأطفال، تستهدف عقولهم وخيالهم وتثريها، مشيرة إلى أن التاريخ العربي والإسلامي غنيّ بالمضامين ويمهد الطريق أمام المبدعين للاستفادة من جميع هذه المقدرات المعرفية والثقافية وتوظيفها بشكل مثالي لتقديم أعمال تاريخية مختلفة تخدم مخيلة الأطفال وتثري مخزونهم الفكري والمعرفي.



وبدورها علّقت الكاتبة الهندية ناتاشا شارما بالقول: "من الجميل أن نناقش كيف يكون التاريخ مهماً للأطفال، ولسوء الحظ هناك توجه تربوي في المدارس بتلقين التاريخ وجعله مادة صلبة وجامدة لمخيلة وعقول الصغار وهذا يسهم في ابتعاد الأجيال الجديدة عنه".