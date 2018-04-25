إصدار العدد الجديد من "مجلة مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي"

الشارقة 24:



نشرت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إصدارها الـ 15 من العدد السنوي لمجلة "التمكين" لعام 2018، المعنية بالشأن الاجتماعي وشؤون الأيتام، والتي رصدت العديد من المواضيع المتنوعة والهادفة لتلامس أحوال اليتيم والوصي القائم عليه والمهتمين بقضاياهم وبالعمل الاجتماعي بالعموم.



واحتوى العدد على مجموعة من الحوارات والمقالات المعنية بشؤون الأيتام بشكل خاص، وعامة الأسرة بشكل عام، وأهم أخبار وإنجازات المؤسسة خلال عام كامل، إضافة إلى العديد من التحقيقات والحوارات مع شخصيات مرموقة في المجتمع.



وتميز العدد بدراسة خاصة، حول إصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، "سرد الذات"، الذي يسرد رحلة حياة صاحب السمو حاكم الشارقة، وتجاربه الإنسانية العميقة.