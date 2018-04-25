القصباء تنظم "مهرجان الشارقة للكورال"

الشارقة 24:



ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار الثقافي والحضاري بين شعوب العالم المختلفة، تنظم القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، "مهرجان الشارقة للكورال"، الذي يقام تحت شعار "الموسيقى تتجاوز الثقافات"، على مسرح القصباء في 28 أبريل الجاري، بهدف الاحتفاء بالتنوع الثقافي الذي تتميز به الإمارة من خلال سحر الموسيقى وأعذب الألحان.



ويتضمن المهرجان، الذي يقام لأول مرة في الشارقة، بالتعاون مع "غرين هاوس"، الشركة الموسيقية الناشئة التي تتخذ من الشارقة مقراً، وتعمل على تطوير المواهب الشابة في الإمارات العربية المتحدة، نخبة من أبرز الفرق الموسيقية والجوقات الغنائية من كل أنحاء العالم، الذين يشاركون تجاربهم وخبراتهم الموسيقية مع الجمهور، للتأكيد على دور الموسيقى كلغةً عالمية تتجاوز كل الحدود وتتخطى جميع الحواجز الثقافية والاجتماعية.



وقالت خلود سالم الجنيبي، مدير القصباء: "نهدف من وراء تنظيم "مهرجان الشارقة للكورال" للغناء الجماعي، الذي يقام لأول مرة في الإمارة، إلى تكريم المواهب الفنية والفرق الغنائية في المنطقة، إذ يوفّر المهرجان فرصة ثمينة للمواطنين والمقيمين للاستمتاع بأعذب الأصوات وأشجى الألحان".



ودعت الجنيبي الجمهور إلى الحضور والاستمتاع بهذا الحدث الفني الكبير، وتشجيع الفرق الغنائية والموسيقية المشاركة، الذين سيقدمون للجمهور عالماً غنياً بمختلف أشكال التعبير الفني والموسيقي يتجاوز كل الحدود والثقافات".



وتستهل فرقة "كورال عام زايد"، بقيادة إيمان الهاشمي، الأمسية الفنية، لتقدم للجمهور عرضاً موسيقياً في الساعة الرابعة عصراً، يليها أداء موسيقي بقيادة محمد العوضي والمطربة متعددة اللغات كاتيا، وسيكون الجمهور على موعد، مع أعذب الألحان التي تقدمها فرقة "كاميراتا دبي" بقيادة المايسترو فيرل فوينتس، ثم تتواصل الأمسية الفنية لتقدم "فرقة الوطن"، التي يقودها سامي حجازي، وصلة موسيقية لجمهور المسرح.