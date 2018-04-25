"كلمات" تنقل عشاق القصص لبحر الحكايات بسلسلة إصدارات

الشارقة 24:



تشارك كلمات في مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ 10، الذي يقام حالياً في إكسبو الشارقة، ويستمر حتى 28 أبريل الجاري، بسلسلة من إصداراتها الأدبية، لتنقل لعشاق القراءة من الأطفال واليافعين، مجموعة من القصص، بأسلوب مرح وممتع، لا يخلو من المواقف الشيقة الطريفة التي تنتقل بين عالم الإنسان والحيوان، لتأخذ القراء إلى عالم أكثر عمقاً واتساعاً، وتحفز خيالهم الواسع على التفكير بكل ماحولهم.



وتقدم كلمات 11 إصداراً أدبياً، تتناول فيها مجموعة مختلفة من القصص والروايات، لنخبة من أهم وأبرز كتاب أدب الطفل من الإمارات وخارجها وتتضمن هذه الإصدارات:



أين تنتهي السماء؟، الكاتبة: جيكر خورشيد، رسوم:أليساندرا سانتيلي، "أترى؟"، الكاتبة، راما قنواتي، رسوم: فادي فاضل، "يوما ما"، الكاتبة: شيخة الزيارة، الرسام فرانشيسكا دافني فينياجا، "ابن سينا"، الكاتبة: فاطمة شرف الدين، الرسام: حسن أميكان، "دجاجة أم بيضة"، الكاتب :برزميسلاو وشتيروفيتش، ترجمة:سمر محفوظ براج، الرسام: مارتا لودويزويسكا، "تحت الغطاء"، الكاتب:باولو فيرارا، ترجمة: سمر محفوظ براج، الرسام: فالنتينا ريزو، "صول"، الكاتبة والرسامة: سهيلة إبراهيم،"مذياع الحكايات"، الكاتب: عباده نقلا،الرسام: نونزيو مونتوري،"علياء والعصفورة الزرقاء"، الكاتبة: فاطمة شرف الدين، الرسامة: سارة طيبة، "أصدقاء إلى الأبد"، الكاتبة: فاطمة شرف الدين، الرسامة: سارة طيبة، "سآكل هذه النملة"، الكاتب: كريس نابلور بالستورس، ترجمة: سمر محفوظ براج، الرسام: كريس نابلور بالستورس، "عالياً وبعيداً"،الكاتب: توم مكلوفين، ترجمة: سمر محفوظ براج، الرسام: توم مكوفين.