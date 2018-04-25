مركز جمعة الماجد يقدم محاضرة "فن التجليد" بمتحف الشارقة للخط

الشارقة 24:





بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، قدم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث محاضرة، الثلاثاء، بعنوان "فن التجليد العربي الإسلامي عبر القرون"، وذلك بالتعاون مع متحف الشارقة للخط في المنطقة التراثية بالشارقة، حضرها جمع من المهتمين.

تأتي هذه المحاضرة لتسليط الضوء على فن التجليد الذي كان له دوراً كبيراً في المحافظة على التراث العربي والإسلامي المكتوب، كما كان له دوراً في إبراز فنون إسلامية أخرى مثل فنون الزخرفة والخط وغيرها.

قدم المحاضرة الدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بالمركز، وتناول فيها عدة محاور كان الأول منها مقدمة تاريخية عن التجليد وتطوره منذ فجر الإسلام إلى القرن الـ 12 للهجرة، وما طرأ عليه من تطور وفنون، وذلك بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وامتزجت مع الشعوب المختلفة واستفادت من الحضارات السائدة، وفي المحور الثاني قدم داغستاني تطبيقاً عمليّاً لتجليد مخطوطة من الألف إلى الياء، موضحاً الأساليب القديمة المتبعة في عملية التجليد، والمواد الداخلة في هذه العملية، وختمت المحاضرة بالمحور الثالث الذي عرض فيه نماذج لأغلفة مخطوطات عربية وإسلامية من العصر الفاطمي إلى العصر العثماني مروراً بالأيوبي والسلجوقي والمملوكي والفارسي.

وفي نهاية المحاضرة، قامت الأستاذة بثينة الرصاصي أمينة متحف الشارقة للخط بتكريم الدكتور داغستاني على مشاركته الفاعلة، وسلمته شهادة شكر وتقدير من إدارة متاحف الشارقة.