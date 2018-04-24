"الشارقة القرائي" يهبط بالصغار على سطح القمر

الشارقة 24:

ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تقام خلال الفترة من 18-28 أبريل الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "مستقبلك على بعد كتاب"، شهد "مختبر الإدراك" تنظيم ورشة تفاعلية حملت عنوان "فوق سطح القمر"، قدمها تيم بيركنز، أستاذ العلوم الأميركي.

واستهدفت الورشة الأطفال من عمر 6-16 عاماً، واطلع المشاركون فيها على الكثير من المعلومات المتعلقة بسطح القمر ومكوناته التي تشمل الصخور، والبراكين الخامدة، والحمم البركانية، والحفر التي تشكلت بفعل الكويكبات منذ ملايين السنين.

كما تعرف الصغار على أهم مميزات القمر، المتمثلة في قلة الجاذبية، واحتلاله المركز الثاني من بين الأقمار من حيث الكثافة، وعدم وجود الماء على سطحه في الحالة السائلة وتوفرها في شكل جليد، إلى جانب امتلاكه مجالاً مغناطيسياً خارجياً تبلغ قوته من واحد إلى آلاف النانوتسلات.

ونجحت الورشة في تقديم صورة متكاملة حول الحلم الذي ظل يراود الإنسان بالذهاب إلى الفضاء الخارجي، والتواجد في أبعد نقاط الكون، وكيف نجح بالفعل وعبر تجارب علمية ومحاولات استثنائية بعض رواد الفضاء في الهبوط على سطح القمر، كما نجحت الورشة ومن خلال شرح مبسط وشيق في تعريف المشاركين بمكونات المركبات الفضائية، ما أتاح لهم فرصة صنع مركباتهم الفضائية الخاصة بهم مع نهاية الورشة.