"الشارقة القرائي" يوزّع ألف نسخة من "بابا زايد" و"بابا سلطان"

الشارقة 24:

احتفاءً باليوم العالمي للكتاب، وزّع مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ألف نسخة من كتابي "بابا زايد"، و"بابا سلطان" على زواره الصغار، وذلك ضمن فعاليات الدورة العاشرة التي تستمر حتى 28 أبريل الجاري في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "مستقبلك .. على بعد كتاب".

ويسرد كتاب "بابا زايد" للمؤلفة الإماراتية صالحة غابش، ورسوم الفنان محمود عبود، سيرة ذاتية موجزة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستعرضاً أبرز الملامح في حياة هذا القائد الإنسان، والسياسي الفذّ، الذي لم يكن قيادياً عادياً بل رجل يمتلك نظرة ثاقبة استطاعت قراءة المستقبل بحكمة وجدارة، قام بتوحيد البلاد، وتأسيس اتحاد دولة الإمارات، به صفات الشاعر البدوي، الذي عاش حياة بسيطة، تحلى بحبه للمعرفة والعمل، وتمكن من قيادة البلاد نحو برّ الإبداع والازدهار، فلقب بـ "والد الأمة".

بينما يقدّم كتاب "بابا سلطان"، تأليف صالحة غابش، ورسوم محمود عبود، وفادي فاضل، سيرة مختصرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث يتناول الكتاب سيرة شخصية سموه الفذّة في مراحل حياته المختلفة، بأسلوب يناسب سن الأطفال، ويعرّفهم على قدوة يحذون حذوها، حيث يسلط الكتاب الضوء على تفوق سموه طوال سنين الدراسة في المواد العلمية، والأنشطة الطلابية، مثل الرياضة والرسم، كما يضيء على صفاته الإنسانية النبيلة، وعلى شغفه بالعلم والمعرفة الذي يتجلى اليوم في تشجيعه المتواصل للعلوم والفنون، ودعوته لإقامة وتبني مختلف الفعاليات الثقافية التي تحتضنها إمارة الشارقة.