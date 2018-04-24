الهيئة العربية للمسرح تطلق مهرجاناً ومركزاً للفنون بموريتانيا

الشارقة 24:



اختتم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، والوفد المرافق له، زيارة عمل إلى موريتانيا، التقى فيها وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق باسم الحكومة، ووزير الشباب والرياضة.



كما التقى إدارات جمعية المسرحيين، واتحاد المسرحيين، إضافة إلى إدارات الصناعات التقليدية، ومعهد البحث العلمي في التراث والثقافة، وقد جاءت هذه اللقاءات في إطار تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، التي كلف من خلالها الهيئة العربية للمسرح، بتنظيم مهرجانات وطنية للمسرح في الدول العربية، التي ليس فيها مهرجانات وطنية، وكذلك إنشاء مراكز للفنون الأدائية.



هذا وقد تم الاتفاق مبدئياً على إقامة الدورة الأولى من مهرجان المسرح الموريتاني خلال شهر أكتوبر 2018، كما تم اقتراح موقع لمركز الفنون الأدائية في مقر دار الشباب الجديدة بنواكشوط، على أن تقوم الجهة الشريكة في موريتانيا بإجراء التأهيل المعماري للمكان وتوفير الكادر الإداري اللازم، ليصار إلى تأهيله فنياً وعمل البرامج اللازمة بإشراف الهيئة العربية للمسرح، ولكي يتسق العمل في المشروعين فإن نشاطات مركز الفنون الأدائية سوف تبدأ فعلياً في شهر مايو المقبل، في مقر مؤقت هو المعهد الأعلى لتكوين أطر الشباب، الذي ستنطلق من خلاله برامج العمل في خمسة عشر ولاية موريتانية، ضمن الاستعدادات للمهرجان.



هذا وقد أبدى المسؤولون الموريتانيون تقديرهم العالي لرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، للمسرح والثقافة في موريتانيا، مؤكدين أن هذه الجهود التي نفذتها الهيئة العربية للمسرح خلال السنوات الماضية، أنجبت فرقاً ومخرجين وممثلين في المسرح، والتفزيون على السواء، مبدين استعدادهم للتعاون الكامل من أجل إنجاح المبادرة في موريتانيا.



من ناحيته، أكد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تشمل دولاً عربية عديدة، يجري العمل على الاتصال بها وزيارتها، لكن موريتانيا التي بدأت الهيئة فيها العمل منذ 2008 تعتبر أنموذجاً خاصاً، ودعى إلى أن يكون المهرجان وطنياً بامتياز، من خلال إشراك القوى الثقافية والمجتمعية المعنية بالمسرح، وربط ذلك بالثقافة المحلية من خلال الفنون الشعبية لتحقيق التوجه الذي اختطته الهيئة لهذا العام والموجه بأهمية الاشتباك مع الموروث الثقافي، لإنتاج معارف إبداعية وفنية جديدة ومتجددة.