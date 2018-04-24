افتتاح أول مكتبة إيطالية بالدولة ضمن برنامج "الإماراتي لكتب اليافعين"

الشارقة 24:



ضمن البرنامج الثقافي الإماراتي الإيطالي المشترك، الذي نظمه المجلس الإماراتي لكتب اليافعين – بشراكة مع القنصلية الإيطالية ومدرسة (ICE) في دبي، وحل فيه نظيره الإيطالي ضيفاً على جناحه المشارك في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، شهدت نخبة من أشهر الكتّاب والرسامين الإيطاليين، مؤخراً، حفل تدشين أول مكتبة إيطالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي افتتحتها القنصيلة الإيطالية في مدرسة "ICE" بدبي، بحضور فالنتينا سيتا، القنصل العام الإيطالي في دبي والإمارات الشمالية.



وخلال حفل افتتاح المكتبة، ألقت الدكتورة مارشيلا تيروسي، ممثل المجلس الإيطالي لكتب اليافعين، كلمة تناولت فيها مسيرة المجلس الدولي لكتب اليافعين وأبرز محطاته، وأثنت على الجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين في تطوير صناعة الكتاب وتشجيع القراءة، مشيدة ببرنامج "ضيف الشرف" الذي يستضيف فيه المجلس الإماراتي كل عام أحد الفروع الوطنية للمجلس الدولي على هامش مهرجان الشارقة القرائي للطفل.



وقالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: "لطالما كانت إيطاليا أحد أهم مراكز الأدب والحضارة الغربية، كما أن الإبداع الفني والأدبي الإيطالي من أبرز روافد الفكر الإنساني، ولذلك أسعدتنا مشاركة الوفد الإيطالي كضيف شرف في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ولا شك أن الشغف بالآداب والفنون ينتقل من شعب إلى آخر، وقد رأينا ذلك في وجوه الأطفال الذين سحرتهم روايات القصص خلال الجلسات القرائية والفعاليات الأخرى التي نظمناها".