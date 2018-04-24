كريستين طعمة تفوز بجائزة الشارقة للثقافة العربية - اليونيسكو

الشارقة 24:



أقرت أمانة جائزة "الشارقة للثقافة العربية – اليونسكو"، لدى المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، تقرير لجنة التحكيم بإعلان الفائزين في الدورة الـ 15 للعام الجاري 2018، حيث منحت الجائزة المخصصة للشخصية العربية لكريستين طعمة، وهي منظِمة ثقافية لبنانية وقيمة معارض، أما الجائزة المخصصة للشخصية غير العربية، فقد فازت فيها الجمعية الارجنتينية غير الحكومية "السينما الخصبة"، لتعزيز التنوع الثقافي.



وتسلم الجوائز في حفل دأبت اليونسكو على تنظيمه سنوياً بباريس، وسيقام خلال شهرمايو المقبل، بحضور ممثل عن إمارة الشارقة الجهة الراعية والداعمة للجائزة، ومثقفين عالميين ومندوبي الدول الأعضاء باليونسكو، صرح بذلك سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأضاف أن هذه الجائزة أصبحت تعكس جهود إمارة الشارقة، بتشجيع وقيادة ودعم، من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في نشر العلوم والمعرفة والفنون التي تزخر بها الإمارات والحضارة العربية على مستوى العالم.



كما أوضح العويس أن هدف الشارقة من خلال جائزة "الشارقة – اليونيسكو" للثقافة العربية، هو تكريس مفهوم الاحترام والتفاهم بين الثقافات، ومشاركة العالم منابع الثقافة العربية بما يتماشى والأهداف التي تعمل المنظمة الأممية على تحقيقها، وأنها تشكل رابطاً حقيقياً بين الشعوب فكرياً وأدبياً؛ خاصة أنها تحتفي برمز ثقافي له من الخبرات والمنجزات ما يعزز مكانة الثقافة العربية ويثريها، إضافة إلى أنها فرصة للتقارب العالمي لما تنضوي عليه من ثقافات إنسانية وتواصل خلاق ومبدع.