إطلاق مشروع إعادة بناء "مسجد النوري الكبير" في الموصل

الشارقة 24 – وام:

اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" وبالتعاون مع المركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "إيكروم"، على إطلاق مشروع إعادة بناء وترميم مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل العراقية في مشروع يمتد خمس ‎سنوات هو الأضخم من نوعه في العراق، وبكلفة 50 مليوناً و400 ألف دولار أميركي.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد وحضره إلى جانب معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، فرياد محمد رواندزي وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية وممثلون عن منظمة اليونسكو والوقف السني العراقي ومنظمة التعاون الإسلامي في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها معاليها للعراق في إطار الخطوات التنفيذية للمشروع وذلك على رأس وفد من الدولة يضم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ربى يوسف الحسن ولبنى القرقاوي وسلمى الدرمكي وأحمد السويدي وإسماعيل الحمادي يرافقهم خبيرا الآثار ناصر الدرمكي مدير تطوير المتاحف بالشارقة وعمر الكعبي مدير المواقع والقلاع الأثرية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وقد وقعت معالي نورة الكعبي مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثقافي بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وزارت المتحف العراقي والتقت طلبة جامعة بغداد ومن بينهم طلبة من أبناء الموصل.