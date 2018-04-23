"العالم في كتابي" بوابة عبور أطفال "الشارقة القرائي" نحو المستقبل

الشارقة 24:

استعرض مؤلف كتب الأطفال البريطاني كارل نيوسون، خلال ندوة أدبية استضافها مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة، أهمية الكتاب ومكانته كبوابة للعبور نحو عوالم الجمال، والخيال، والدور الكبير الذي يحققه على صعيد النهوض بمعارف الأطفال، والارتقاء بمداركهم.

وتناول نيوسون أهم العوامل التي دفعته للكتابة للطفل، وما هي الأسباب والدوافع التي أوصلته للكتابة لهذه الفئة، حيث أكد أنه يؤمن أن القصص تتضمن عوالم شاسعة ومليئة بالجمال، يستطيع الكاتب من خلالها أن يبحر نحو مساحات رحبة وعميقة.

وقال نيوسون: "إن القصص عبارة عن خليط متجانس من الموضوعات القيّمة التي يطرحها المؤلف، من خلال توليفة لغوية متقنة، يراعي فيها الفئة التي تستهدفها"، مشيراً إلى أن الكتابة للأطفال لا تخلو من المغامرة، كونهم لفئات عمرية تمتلك قدرات كبيرة على الاستيعاب.

وتابع نيوسون حديثه: "إن قصص النوم هي فاتحة الحديث، وبداية الحكاية كلها، لقد استلهمت منها الشيء الكثير ومضيت على أثرها في اقتفاء أحلامي، والغوص بعيداً في هذا المجال، ووجدت أنني أريد أن أكتب قصة، وبالفعل بدأت في ذلك، وشجّعني الأطفال على مواصلة هذا الحلم، حيث كانت ولادة طفلي محفّزاً كبيراً لذلك".