"ألف عنوان وعنوان" تستعرض سلسلة من إصداراتها المخصصة للأطفال

صور من الكتب التي تم دعمها في المرحلة الأولى من "ألف عنوان وعنوان"

صور من الكتب التي تم دعمها في المرحلة الأولى من "ألف عنوان وعنوان"

الشارقة 24:

ترسيخاً لرؤيتها الرامية إلى تعزيز الإنتاج المعرفي والفكري في دولة الإمارات، وإنتاج محتوى قيم باللغة العربية، تشارك مبادرة "ألف عنوان وعنوان" في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ضمن جناح ثقافة بلا حدود، وتستعرض جميع إنتاجاتها الأدبية التي دعمتها المبادرة في المرحلة الأولى، ضمن كتيب يضم جميع العناوين ونبذات تعريفية بدور النشر التابعة لها.

وهدفت "المبادرة" من خلال مشاركتها إلى إطلاع الناشرين، على رؤية المبادرة الساعية إلى دعمهم وتقديم التسهيلات لهم ودعوتهم للمشاركة في المبادرة ضمن مرحلتها الثانية، والهادفة إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي طبعة أولى، خلال العامين 2018 و2019.

وفي إطار تعريف جمهور المهرجان بحصيلة هذا الدعم، وتماشياً مع روح المهرجان، طرحت المبادرة بعض العناوين المخصصة للأطفال والمعروضة في جناح ثقافة بلا حدود، ومن أبرزها كتاب "أمنية أرنوب"، وكتاب "إنقاذ كلب"، وكتاب "نهر الألوان".

تعد "ألف عنوان وعنوان"، إحدى مبادرات "ثقافة بلا حدود"، التي انطلقت مرحلتها الأولى عام 2016، بهدف إصدار 1001 عنوان إماراتي باللغة العربية طبعة أولى، في شتى مجالات المعرفة، بميزانية بلغت قيمتها خمسة ملايين درهم إماراتي، وتستقبل المبادرة حالياً طلبات دور النشر والمؤلفين الإماراتيين الراغبين بالمشاركة والاستفادة من المنح والتسهيلات التي تقدمها المبادرة للكتّاب والناشرين في مرحلتها الثانية.

وتهدف المرحلة الثانية من "ألف عنوان وعنوان" إلى إصدار 1001 عنوان إماراتي طبعة أولى، خلال العامين 2018 و2019، حيث سيتم دعم 700 عنوان لدور النشر التي تندرج تحت مظلة جمعية الناشرين الإماراتيين، و301 عنوان لمؤلفين إماراتيين، وذلك بميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية خمسة ملايين درهم، علماً بأنه سيتم هذه المرة فتح المجال أمام المؤلفين الإماراتيين لتقديم طلباتهم بشكل مباشر إلى إدارة المبادرة، إلى جانب الطلبات الواردة من دور النشر المحلية والعربية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.