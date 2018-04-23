مغامرة فك الألغاز الصينية بـ "الشارقة القرائي"

الشارقة 24:



جمع مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة التي تقام حتى 28 أبريل في مركز إكسبو الشارقة، على واحدة من فنون الألغاز الصينية المبتكرة، التي تستند على ترتيب الأشكال والتفكير في إيجاد حلول هندسية للوصول إلى صور واضحة.



وتعرف الأطفال خلال الورشة التي عقدت في "مختبر الإدراك" على مجموعة الأشكال المسطحة السبعة التي تتكون منها اللعبة، إذ تسمى كل واحدة منها بـ "تانس"، وتقبل الفك، والتركيب.



وتعد لعبة الألغاز الصينية واحد من الوسائل الجديدة في تعلم الرياضيات، ومن خلالها يتعرف الأطفال على العلاقات المكانية والاتجاهات والإحداثيات الشكلية وتنمي لديهم مهارات قوية لحل المشكلات.



"داندي بانك" يصطحب زوار "الشارقة القرائي" إلى عوالم مدهشة



قدمت فرقة داندي بانك البرازيلية المتخصصة بفنون الوسائط البصرية، استعراضاً لافتاً في قاعة المسرح بحضور الأسر التي اصطحبت أطفالها لعيش لحظات من المتعة والترفيه، حيث استخدمت الفرقة شاشة عرض سينمائية، يصاحبها ضوء خافت يمكّن الممثل من محاكاة الصور التي تعرض على الشاشة.



وقدمت الاستعراض إسقاطاً لخرائط بصرية تظهرها شاشة العرض، تجسد استغراق أحد الأشخاص في منطقة ما بين النوم واليقظة على أريكته، ليتحول بعد ذلك الواقع إلى مدينة عصرية، ثم لمجسم ثقب دودي فلكي، ثم إلى وحش عملاق، ثم إلى وحيد القرن الأسطوري.