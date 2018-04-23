"مكتبات الشارقة" تُكرم الفائزين بجائزة "الأدب المكتبي 2018"

الشارقة 24:



تزامناً مع اليوم العالمي للكتاب، أعلنت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، الإثنين، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تقام حالياً في مركز إكسبو الشارقة، عن الفائزين بجائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورتها الـ 19، التي تأتي تحت عنوان "مؤسسات المعلومات والتنمية المستدامة"، وفي حفل استضافه جناح معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل في المهرجان، كرّم سعادة أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالجائزة، حيث احتل المركز الأول الأستاذ الدكتور شريف كامل محمود شاهين، وكيل كلية الآداب في جامعة القاهرة - مصر، عن بحثه دور مؤسسات المعلومات في تحقيق خطط التنمية الوطنية والعربية.



ونالت إيمان إبراهيم المزين، أخصائية مكتبات في مركز القطان للطفل -غزة، جائزة المركز الثاني عن دراستها التي حملت عنوان "مكتبات الأطفال والمسؤولية الاجتماعية في التنمية المستدامة -مكتبة الخضر دير البلح/غزة نمؤذجاً"، فيما حصلت الدكتورة سليمة سعيدي، المحاضرة بجامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة 2، على جائزة المركز الثالث، عن بحثها: "نحو استراتيجية عربية لدمج المكتبات العامة في مسيرة التنمية المستدامة-ميثاق استراتيجي مقترح".