إسماعيل عبد الله: مسرح الفرجان فكرة رائدة وتنويرية حضارية

الشارقة 24 - محمود سليم:



أكد إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إن فكرة برنامج مسرح الفرجان رائدة وتنويرية حضارية من شأنها أن تعيد للفريج مكانته ليكون مصداً والحصن الحصين للأجيال الحالية كما كان في الماضي.



وأشار عبد الله، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن الشراكة بين الهيئة العربية للمسرح والناشئة تمثلت في تأهيل وتدريب الشباب واصطحابهم في الفعاليات المسرحية الكبرى، وأهمها مهرجان المسرح العربي، مضيفاً "اعتقد أن هذه الشراكة يمكن أن تحقق نتائج أكثر إيجابية في المستقبل".



وأوضح أن نحلم أن نعمم هذا المشروع الهام في كل فريج بالوطن العربي، مؤكداً "لا نبالغ في هذا الحلم والطموح لأن من يدعمنا ويخطط لنا رؤانا واستراتيجياتنا، هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".