"البهلوانات الآلية" تحبس أنفاس زوار "الشارقة القرائي"

الشارقة 24:



خصص مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته العاشرة التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 18 - 28 أبريل الجاري في مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب العديد من العروض، وورش العمل التعليمية، التي يزخر بها المهرجان، بالإضافة إلى الاستعراضات الترفيهية متنوعة، تهدف إلى خلق أجواء من السعادة والمرح في نفوس زوار المهرجان من الصغار والكبار.



وعاش زوار "الشارقة القرائي" من الأسر والأطفال لحظات من المتعة، مع " البهلوانات الآلية"، والتي تقدم عروضاً مدهشة في مختلف أروقة وممرات المهرجان، إذ تأتي العروض التي تقدمها "الروبوتات الآلية"، بهدف إضفاء مزيد من أجواء المتعة والترفيه على المهرجان.



وتتميز عروض "الروبوتات البهلوانية" بالحماس الذي يبثونه في نفوس الأطفال، وهم يتقافزون وسط الزوار على الحبال، بملابسهم المصممة خصيصاً لتجسد شخصيات الرجال الآليين، والمزودة بمصابيح إلكترونية، لتضفي على الحركات التي يؤدونها جمالاً ونشاطاً ينعكس على الأطفال الذين يتفاعلون معها بفرح وحماس شديدين.