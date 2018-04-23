التنمية الأسرية في كلباء تشارك بـ "أيام الشارقة التراثية"

الشارقة 24:



ضمن مبادرة الشراكات المجتمعية، شارك مركز التنمية الأسرية فرع كلباء مع بلدية كلباء في أيام الشارقة التراثية "بالتراث نسمو"، ويهدف البرنامج إلى تعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد.



وجاءت مشاركة المركز من حيث برنامج "للتراث عنوان"، والذي يهدف إلى إكساب الأطفال مهارات في الأعمال اليدوية التراثية بعمل عدة ورش تعليمية، مثل ورشة المداخن قدمتها الأستاذة عائشة سيف أستاذة متقاعدة ورشة عبر في بروازك قدمتها الأخصائي الاجتماعي أمنة الزعابي وأخصائي برامج فاطمة الزعابي، وتزيين أكياس "حق الليلة" قدمتها أخصائي اجتماعي أمنة الزعابي، بالإضافة إلى المشاركة على خشبة المسرح بتقديم المسابقات الثقافية التراثية.



من جانب آخر شاركت قافلة الاستشارات الأسرية إحدى مبادرات المركز بالقرية للتعريف بأهدافها وخدماتها وبرامجها المتنوعة التي تقدمها لجميع أفراد الأسرة والمجتمع، والتي قامت بها الأخصائي الاجتماعي رقية درويش، وأمنة الزعابي والأخصائي النفسي نوال الزعابي، وتعريف الجمهور بأهمية أخذ الاستشارات من ذوي الاختصاص والخبرة، واستفاد من هذه القافلة ما يقارب 120 من الرجال والنساء.